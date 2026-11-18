Xi rompe el protocolo y recibe a Trump con un abrazo a pie de pista a su llegada a la cumbre de la APEC en Shenzhen

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LO ESENCIAL Las claves Xi Jinping rompe el protocolo habitual y recibe a Donald Trump con un abrazo al pie del Air Force One a su llegada a la cumbre de la APEC en Shenzhen. El líder chino no acudió a recibir en persona a ningún otro mandatario en el aeropuerto y justificó el gesto como una cortesía devuelta por su reciente visita a Estados Unidos. La reunión bilateral abordará temas estratégicos clave como las restricciones estadounidenses a los chips avanzados y la exportación de tierras raras por parte de Pekín. Previo al encuentro con Trump, Xi Jinping se reunió con Vladímir Putin para reafirmar unos lazos estables y sólidos ante la antesala de una cumbre trilateral inédita.

En un gesto protocolario más cálido de lo habitual, el presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los pies de la escalera del Air Force One a su llegada a Shenzhen (China), para posteriormente abrazarlo.



Xi esperó a los pies de la escalinata del avión que traía a Trump desde Filipinas, lo saludó y llegó a abrazarlo, escenificando una cercanía poco habitual, después de que el mandatario estadounidense haya insistido en llamarlo "amigo" y esta sea la tercera vez que se ven en persona este año.



Trump recibió a Xi a los pies de la escalinata del avión al inicio de su visita de Estado a EEUU a finales de septiembre, pero en la llegada de Trump a Pekín en la cumbre de mayo fue el vicepresidente Han Zheng el que encabezó el acto de bienvenida a los pies del Air Force One.

Según la agencia de noticias china Xinhua, Xi quiso devolver el gesto de septiembre. "China es una tierra de etiqueta, con una tradición de devolver cortesía con cortesía", aseguró el mandatario chino, quien confió en poder tener con Trump "profundos intercambios de ideas en los principales temas que conciernen a las relaciones China-EEUU".



Trump se mostró agradecido a Xi por recibirle en el aeropuerto y dijo que espera que la visita sea un "éxito" al avanzar en las relaciones bilaterales, según Xinhua.



Xi no ha ido personalmente a recibir a ninguno de los más de 15 mandatarios que han viajado a Shenzhen estos días para participar en la cumbre de líderes de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC) que dará comienzo esta noche con una cena de gala.

La complicidad entre Trump y Xi en su llegada a Shenzhen. REUTERS/Carlos Barria

En las complejas relaciones entre Estados Unidos y China este tipo de gestos protocolarios y de organización son analizados cuidadosamente y sirven para medir la temperatura del acercamiento entre ambos líderes.



La reunión bilateral con China el jueves estará marcada por las recientes medidas de Washington para limitar aún más el acceso de empresas chinas a chips avanzados estadounidenses o de sus aliados más cercanos como Taiwán o Corea del Sur en el estratégico desarrollo de inteligencia artificial.



Trump podría insistir en la necesidad de normalizar las exportaciones chinas de tierras raras y aumentar las importaciones de productos agrícolas estadounidenses como vía para consolidar la tregua comercial con Pekín.

Reunión previa con Putin

Los lazos entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables", y representan "un nuevo modelo de relaciones entre potencias", aseguró horas antes Xi en una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre de la APEC en Shenzhen.



Según el resumen del encuentro difundido por la agencia oficial de noticias Xinhua, Xi aseguró que la sintonía entre Pekín y Moscú "ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios".

El encuentro entre Vladímir Putin y Xi Jinping en Shenzhen. Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS

El líder chino aseveró que esos lazos están definidos por "la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y la cooperación mutuamente beneficiosa", y pidió que ambas potencias nucleares "profundicen la cooperación integral" y "asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las superpotencias".



"Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial", incidió Xi, en este caso según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.



El líder ruso, por su parte, destacó que Moscú y Pekín están adoptando un "enfoque constructivo" para construir un "orden multipolar más justo", en medio de un "clima geopolítico difícil".

"La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva", aseguró Putin, según la prensa rusa. "Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos", agregó.



Según Xinhua, el mandatario ruso recordó que este es su cuarto encuentro del año con Xi y celebró que el comercio bilateral haya batido su récord histórico, al tiempo que habló de ampliar la cooperación en sectores como el energético.



El encuentro tuvo lugar en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú y se produjo un día antes de la inédita cumbre trilateral que celebrarán ambos junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.