El exjefe militar Gadi Eisenkot , líder del partido Yashar, ondea una bandera israelí tras conocerse los resultados de las elecciones el pasado 28 de octubre. Reuters

El partido de Eisenkot rechaza repartir poder con Netanyahu y piden formar un "Gobierno de emergencia nacional"

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LO ESENCIAL Las claves El partido Yashar! rechaza la propuesta del presidente Herzog de explorar un reparto de poder entre Gadi Eisenkot y Benjamín Netanyahu. La formación propone a Herzog que encargue a Eisenkot la creación de un "Gobierno de emergencia nacional" ante la crisis institucional. Yashar! asegura que 67 de los 120 diputados de la Knéset no confiarán en Netanyahu y busca evitar una nueva repetición electoral. El partido plantea un acuerdo basado en defender el Estado judío y democrático, el servicio civil o militar obligatorio y el desmantelamiento de Hamás.

El partido Yashar! rechazó este jueves la propuesta del presidente de Israel, Isaac Herzog, de que su líder, Gadi Eisenkot, explore un "reparto del poder" con el primer ministro y líder del Likud, Benjamín Netanyahu.

Igualmente, recomendó al jefe de Estado que encargue a Eisenkot la formación de un "Gobierno de emergencia nacional".

"Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones", afirmó Yoram Cohen, que leyó una declaración en nombre del partido.

En el mismo, aseguró que 67 de los 120 futuros diputados electos en los comicios del pasado 27 de octubre no confiarán en Netanyahu.

"Estamos preparados para establecer un Gobierno dispuesto a asumir los retos económicos, de seguridad y sociales a los que nos enfrentamos. No permitiremos que la democracia israelí se rinda", añadió Cohen.

El exjefe del Shin Bet (servicio de inteligencia) explicó que el partido se ha marcado como objetivo "finalizar las negociaciones" con todos los países "lo antes posible".

Herzog, que ha pedido a todos los partidos evitar una nueva repetición electoral, preguntó a Yashar! si ve "algún esquema lógico de reparto del poder".

Ante esa situación, la exministra Orit Farkash-HaCohen respondió: "¿Me preguntas por la unidad con un primer ministro cuyo lema electoral fue 'Derecha o Palestina'?".

Ese fue el eslogan usado por el Likud durante la pasada campaña electoral.

Yashar! planteó un Gobierno basado en cuatro principios: Israel como Estado judío y democrático, los valores de la Declaración de Independencia, el servicio militar o civil para todos y el desmantelamiento del grupo islamista palestino Hamás.

El partido se declaró abierto a formar una alianza con "cualquier diputado" que acepte esos principios.

"Haremos lo posible para ser originales, alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar por encima de todo que se repitan las elecciones", aseguró Cohen.

Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con el Likud de Netanyahu, el partido más votado, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.