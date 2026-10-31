El propio Mao ya dio la razón a Mbappé hace más de 75 años: "Sí, señores. Dictatoriales: eso es exactamente lo que somos"

Expertos señalan que la airada respuesta responde al contexto político en China, donde Xi Jinping ha blindado la figura de Mao y atado la legitimidad del Partido Comunista a su legado histórico.

Pekín ha iniciado un boicot comercial y la televisión estatal ha suspendido las transmisiones de LaLiga, utilizando el incidente para marcar líneas rojas a las celebridades extranjeras y extender su censura internacional.

En 1949, el propio Mao Zedong asumió expresamente en su escrito 'Sobre la dictadura democrática popular' el carácter dictatorial de su régimen frente a las críticas de sus adversarios.

Kylian Mbappé ha tenido que disculparse con China tras calificar de "dictador chino" a Mao Zedong al comentar un meme, lo que provocó el bloqueo de sus redes sociales en el país y la pérdida de tres patrocinadores.

Ante la desmedida reacción de Pekín, Kylian Mbappé ha tenido que pedir perdón a China por llamar "dictador chino" a Mao Zedong al comentar un meme, aunque no pronunció su nombre.

Le ha costado tres patrocinadores chinos, el bloqueo de sus cuentas en las redes del país y la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en la televisión estatal.

Mao murió el 9 de septiembre de 1976. Sus crímenes prueban que fue un dictador, pero medio siglo después son sus propios escritos los que dan la razón al futbolista.

El 30 de junio de 1949, tres meses antes de proclamar la República Popular, Mao publicó Sobre la dictadura democrática popular. En él se adelantaba a sus adversarios con un diálogo imaginario. "Ustedes son dictatoriales", le reprochaban. Y respondía: "Queridos señores, tienen razón, eso es exactamente lo que somos".

En chino hay dos palabras para dictadura. 专政 (zhuanzheng), de "exclusivo" y "poder político", es el término doctrinal con el que el Partido traduce la "dictadura del proletariado" de Marx y Lenin: el dominio de una clase, no de una persona.

Es la palabra del título de Mao y del artículo 1 de la Constitución vigente, que define a China como un "Estado socialista bajo la dictadura democrática popular". 独裁 (ducai), de "solo" y "decidir", es la dictadura en sentido corriente, el poder de uno solo, y de ella deriva 独裁者 (ducaizhe), dictador.

El discurso oficial la reserva para Chiang Kai-shek, el enemigo de Mao; los fascismos; o los dictadores extranjeros. El tabú y la censura solo afectan a esta segunda.

El régimen sostiene que el zhuanzheng, al ser de clase, no es una dictadura, aunque Lenin la definió en 1918 como un poder mantenido por la violencia y no sujeto a ninguna ley: el pueblo disfrutaría de "democracia" y solo sus enemigos sufrirían la dictadura.

Pero no hay sufragio universal en China. Solo se vota a comités de aldea y asambleas locales, con candidatos filtrados por el Partido, y esas votaciones deciden cada vez menos o se frenan cuando escapan a su control, como en Buyun en 1998 o en Wukan en 2016.

Los sentimientos de la cúpula

David Bandurski, director ejecutivo del China Media Project, cree que la clave está en otra parte. "Podríamos pasar el día entero hablando de los muchos usos aceptables, y de hecho ortodoxos, de ‘dictadura’ en China, y del propio balance que el Partido hace de la Revolución Cultural y de Mao Zedong", explica a EL ESPAÑOL. "Pero creo que lo esencial aquí tiene poco que ver con Mbappé y todo que ver con el momento político en China".

Ese momento es el Quinto Pleno del Comité Central, celebrado en Pekín del 26 al 29 de octubre, que empezó el mismo día en que se difundió el vídeo. "Uno de los temas clave de la política china en las últimas semanas ha sido la Larga Marcha, estrechamente ligada al legado de Mao Zedong", señala Bandurski.

Mao Zedong estuvo 27 años en el poder. Thomas Peter Reuters

"Xi Jinping ha hablado repetidamente de la necesidad de una ‘Nueva Larga Marcha’ para referirse al camino de desarrollo que China tiene por delante. El 90º aniversario de la Larga Marcha ha sido uno de los temas más ruidosos de la propaganda china este año y, por supuesto, la Larga Marcha consolidó el liderazgo de Mao en el Partido. Así que Xi está atando la legitimidad del Partido, y la suya propia, a ese legado".

Desde 2013, Xi ha blindado la figura de Mao: prohibió usar la etapa de reformas capitalistas para negar la maoísta, inscribió su propio "Pensamiento" en la Constitución en 2017, eliminó el límite de mandatos en 2018 y aprobó en 2021 la tercera resolución histórica del Partido, tras las de Mao y Deng Xiaoping. Es decir, Xi es ahora el dictador.

Por eso Bandurski matiza a quién pertenece la ofensa. "Aunque puede haber chinos que de verdad se sientan heridos por cualquier insinuación de que Mao no fue ejemplar, los ‘sentimientos’, en el caso de Mbappé, son por completo los de la cúpula y los medios estatales", afirma.

"‘Herir los sentimientos del pueblo chino’ es una conocida expresión del Partido Comunista que se utiliza para registrar el descontento oficial en el plano diplomático", subraya.

Un internauta chino, autor del Substack Humanities China Perspective, cree que Mbappé sí ofendió, pero no a Mao. "El verdadero problema de Mbappé es que, al hablar de Mao, principal responsable de las decenas de millones de muertes no naturales de los años sesenta, lo hacía con una sonrisa burlona", escribe.

"Si hablara con la misma actitud de Hitler, que causó la muerte de seis millones de judíos, Israel y los judíos también se sentirían insultados". Esa sí habría sido una ofensa real para muchos chinos, si la censura les hubiera dejado ver el vídeo. Porque buena parte del público chino nunca supo qué había dicho Mbappé.

Según EFE, usuarios de Weibo no encontraban el vídeo. La IA Doubao solo hablaba de sentimientos nacionales heridos y el portal Dongqiudi se negó a traducir las declaraciones. El autor de Humanities China Perspective dice que las cuentas que traducían sus palabras eran eliminadas, y lo resume con ironía: "Hay heridas cuyos detalles no necesitas conocer, para evitar una segunda herida".

Exportar la censura

El portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, anunció el boicot colectivo contra quien "hiera los sentimientos del pueblo chino", y el Global Times escribió que el caso debe servir de línea roja para los famosos extranjeros que quieran entrar en el mercado chino.

Bandurski ha documentado el uso de esa expresión en el Diario del Pueblo desde 1959, en 143 artículos hasta 2015. El periodista Fang Kecheng contó en 2008 diecinueve países y organizaciones acusados de herir esos sentimientos, con Japón (47 veces) y Estados Unidos (23) a la cabeza.

Varias personas pasan junto a vallas publicitarias de Meituan expuestas en una estación de metro de Shanghái. REUTERS/Andrew Silver

Mbappé no habló de Taiwán, del Tíbet ni de Hong Kong: se rió de su propio meme. Para el sinólogo sueco Björn Jerdén, es una demostración de poder que extiende la censura china al resto del mundo: quien depende de China tiene cosas que no puede decir, aunque sean ciertas.

Florian Schneider, catedrático de China Moderna en la Universidad de Leiden, recuerda que hubo casos similares con la NBA, Dolce & Gabbana y otras celebridades.

A su juicio, no se trata tanto de la jurisdicción china, "aunque el Estado, por supuesto, interviene en estos debates por sus propias razones políticas", como de unas redes virales que exponen a más gente a sensibilidades ajenas, a menudo fuera de contexto.

"Esa es la receta para reacciones emocionales de alta temperatura como esta, que luego escalan hasta convertirse en serios enfrentamientos políticos y comerciales", explica a este diario.

El siglo de humillación

Para Schneider, son muchos los europeos que ignoran que China tiene una larga historia de abusos colonialistas y humillaciones a manos de las potencias europeas.

"A menudo importa menos qué dijo o hizo exactamente alguien, importa más que encaje en la percepción nacionalista de que los europeos, incluso después de tanto tiempo, supuestamente siguen sin respetar a China", añade.

Ese nacionalismo gira en torno al "siglo de humillación", de la primera guerra del Opio (1839) a 1949. Las potencias occidentales impusieron a China "tratados desiguales" y Japón le arrebató Taiwán, ocupó Manchuria e invadió el país, con la matanza de Nankín (1937), que se sigue conmemorando como trauma colectivo.

Mao Zedong en la China del siglo XXI .

El historiador Wang Zheng explica que, tras la matanza de Tiananmen, con el marxismo agotado como fuente de legitimidad, el Partido lanzó una campaña de educación patriótica que lo presentó como quien puso fin a la humillación. Desde entonces, cualquier burla extranjera puede leerse como afrenta nacional.

Esa narrativa alimenta los ataques a "la decadencia de Occidente", sin represalias equivalentes a las chinas. Mao proclamó en 1957 que "el viento del Este prevalece sobre el viento del Oeste", y hoy la fórmula es "el Este asciende, el Oeste declina", popularizada por Xi desde 2020.

Ese nacionalismo feroz descansa en la supuesta superioridad de la etnia Han, mayoritaria, que se traduce en la sinización forzosa de uigures y tibetanos, pese a que Mao advertía contra el "chovinismo gran han". A los occidentales se les llama 鬼佬 (gweilo, "fantasma") o 洋鬼子 (yang guizi, "diablo extranjero").

La susceptibilidad solo funciona en una dirección. España, 西班牙, es una transcripción fonética que, leída carácter a carácter, dice "el grupo occidental del diente", y Portugal, 葡萄牙, "diente de uva". A Estados Unidos le tocó 美国, "país hermoso". Como sabemos, ningún país ha expresado ofensa por esta sinización de su nombre.

El propio Xi Jinping fue represaliado por Mao. Su padre, Xi Zhongxun, fue purgado en 1962 por orden de Mao y encarcelado durante la Revolución Cultural, y él fue enviado en 1969, adolescente, a una aldea de Shaanxi durante unos siete años. Hoy Xi es el guardián de la imagen de Mao, y el delito de Mbappé fue repetir lo que Mao escribió de sí mismo en 1949.

La segunda economía del mundo responde a la broma de un futbolista con un boicot de Estado, una susceptibilidad sin equivalente en las democracias liberales, donde los gobernantes son objeto habitual de sátira. El caso Mbappé muestra cómo Pekín exporta su dictadura y su censura mediante el chantaje económico.

Como señaló el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes de EE UU, la verdadera vergüenza son las empresas que se apresuran a disculparse para seguir haciendo negocios en China. Muchos observadores se preguntan cuándo superará Pekín su complejo de inferioridad, y cuánta libertad de expresión cederán las democracias para no perder su mercado.