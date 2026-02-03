Al menos cinco muertos tras derrumbarse un puente en construcción en China: hay varios desaparecidos

Momento en el que el puente en construcción de la ciudad china de Yancheng colapsa. Redes sociales

Las claves nuevo Generado con IA Al menos cinco personas han muerto tras el derrumbe de un puente en construcción en Yancheng, provincia de Jiangsu, China. El accidente ocurrió en el condado de Xiangshui y varias personas cayeron al agua, siendo rescatadas por los equipos de emergencia. Inicialmente se reportaron dos fallecidos y tres desaparecidos, cuyos cuerpos fueron luego localizados por los equipos de rescate. Este suceso se suma a otros recientes colapsos de puentes en China, algunos causados por fenómenos naturales como crecidas de ríos y tifones.

Al menos cinco personas han muerto tras el derrumbe de un puente en construcción en la ciudad china de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, según ha informado este martes la agencia Xinhua.



La infraestructura colapsada se encontraba en el condado de Xiangshui, al norte del municipio, según fuentes del Gobierno local citadas por este medio. Hay varios desaparecidos.



Tras el accidente, que tuvo lugar en torno a las 17:46 horas (09:46 GMT) del lunes, los equipos de emergencia desplegaron de inmediato una operación de rescate y varias personas que habían caído al agua fueron auxiliadas.

En un primer momento, las autoridades informaron de dos fallecidos y tres personas desaparecidas, pero posteriormente los equipos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de estas últimas, elevando a cinco el balance total de víctimas mortales.



El suceso se suma a otros episodios recientes en el país asiático, entre ellos el ocurrido en julio de 2024, cuando el colapso parcial de un puente de una autopista en la provincia central de Shaanxi, causado por la repentina crecida de un río, dejó 38 muertos y 24 desaparecidos.



Asimismo, en el verano del año anterior, las lluvias torrenciales e inundaciones asociadas al tifón Doksuri causaron el colapso de parte de un puente en la provincia nororiental de Heilongjiang, lo que provocó la caída de varios vehículos al agua.