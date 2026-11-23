La cultura de los consejos estudiantiles y los torneos de debate en los institutos del país facilita que los adolescentes adquieran experiencia política antes de alcanzar la mayoría de edad legal para beber.

El número de aspirantes de la Generación Z al Congreso estadounidense se ha casi duplicado entre 2024 y 2026, pasando de 60 a 117 candidatos.

Entre los triunfos destacan casos en Texas, Rhode Island, Arizona y Massachusetts, donde estudiantes compaginaron sus aulas con campañas electorales exitosas frente a candidatos de larga trayectoria.

Jóvenes de entre 18 y 19 años han logrado arrebatar puestos a políticos veteranos en juntas escolares, comités locales y oficinas judiciales en las recientes elecciones locales de EE.UU.

En Estados Unidos hay que tener 21 años para comprar una cerveza. Pero para ser alcalde o diputado estatal no hace falta ni haber terminado el instituto. El pasado 3 de noviembre los estadounidenses no votaron solo la renovación del Congreso, también eligieron gobernadores, legisladores estatales y responsables de servicios públicos. En algunas de esas casillas, muchos adolescentes consiguieron arrebatar el cargo a políticos veteranos.

Ayaan Moledina, de 18 años, fue uno de ellos. Los vecinos del área de Round Rock, en Texas, lo eligieron para el órgano que gobierna los colegios públicos y aprueba su presupuesto. En otra casilla de la misma papeleta rechazaron una subida de impuestos que hubiese supuesto 15 millones de dólares para mejorar los sueldos de profesores y demás empleados escolares.

Moledina ha jurado el cargo este jueves sin haberse graduado en el instituto, con la subida de salario como parte de su campaña y a punto de empezar la universidad.

Para medir la victoria de Moledina basta mirar a quién dejó fuera: Amber Landrum llevaba ocho años en la junta escolar. Él obtuvo el 40,8% de los votos frente a otros tres aspirantes y ocupará una de las siete plazas desde las que se toman decisiones para unos 45.000 alumnos.

En la papeleta no aparecía como afiliado a ningún partido. Moledina se presentó, sin embargo, como el único aspirante progresista y contó con el apoyo personal de Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata.

La elección de esa junta lleva años politizada. En 2022, el Partido Republicano de Texas respaldó a cinco aspirantes y todos perdieron, entre disputas sobre mascarillas y los contenidos escolares. Landrum derrotó al candidato al que los republicanos apoyaban entonces para su puesto. Cuatro años después, ese mismo asiento ha pasado de una veterana de la junta a un progresista de 18 años.

A unos 3.000 kilómetros, Liam Kane, de la misma edad, también ha encontrado una puerta de entrada a la política local. Estudia Finanzas y ha ganado un puesto en el comité que gobierna los bomberos de Cumberland, en Rhode Island. No es un órgano simbólico ni mucho menos.

Ayaan Moledina, político adolescente. Propia

El servicio atiende a más de 36.000 vecinos, emplea a 54 bomberos profesionales y cobra un impuesto separado del municipal. Kane propone, entre otras cosas, reunir ambos gravámenes y buscar ahorros sin dejar a los bomberos sin recursos.

La forma en que llegó al cargo dice tanto como su edad. Paul Santoro, miembro del comité desde hacía una década, no presentó candidatura y dejó la casilla sin nombres impresos. Kane se lanzó entonces a una campaña para que los vecinos escribieran el suyo a mano.

Santoro acabó haciendo lo mismo. El estudiante ganó por 302 votos frente a 111. Llevaba desde 2023 trabajando como ayudante en el Senado estatal y su padre preside el comité demócrata de Cumberland. Kane no concurrió con las siglas del partido, aunque tampoco le hizo falta.

Experiencia en la papeleta

En Arizona, las siglas sí aparecían. El demócrata Sebastian Matta, de tan solo 19 años, derrotó al republicano Jeff Dial, antiguo senador estatal, para dirigir la oficina que custodia los expedientes del Tribunal Superior del condado. No será juez: administrará los registros, el cobro de tasas y la conservación de pruebas, con unos 670 empleados a su cargo y 65 millones de dólares de presupuesto.

Dial convirtió su edad en reproche: Matta había presentado tarde varios informes de financiación electoral. El joven atribuyó el retraso a su contable y prometió asumir las posibles multas. Matta estudia Filosofía en la Universidad Estatal de Arizona y ha anunciado que reducirá sus clases para asumir el cargo.

En el instituto participó en cuatro torneos nacionales de debate. De niño acompañaba a su padre, investigador de accidentes, a recoger documentos en esa misma oficina judicial. Ahora promete ampliar la atención en otros idiomas y permitir que algunos trámites de herencias se hagan por internet. Antes tendrá que ganarse la confianza de los empleados que llevan allí toda su vida profesional.

Sebastian Matta, a 19-year old student at Arizona State University, just successfully CRUSHED his Republican opponent to become the next clerk of Superior Court in the nation's 4th-largest county. He killed it on Jimmy Kimmel last tonight. https://t.co/yFDA4MHUiE — Ossy FA (@iamossy_) November 6, 2026

En Massachusetts, el demócrata Daniel Darris-O’Connor, también de 19 años, derrotó por 438 votos al republicano Marc Lombardo, diputado estatal durante 16 años. Lombardo cuestionó en un debate que alguien tan joven tuviera suficiente experiencia vital. Su rival ya había ganado unas elecciones municipales a los 18, cuando todavía iba al instituto.

Desde el gobierno de Billerica participó en la contratación de un nuevo responsable municipal y en decisiones para financiar la red de agua. Ahora tendrá que compaginar el Parlamento estatal con sus estudios de Relaciones Internacionales. Hizo campaña hablando del precio de la vivienda, la energía y la sanidad: asuntos que no esperan a que termine la carrera.

De pedir la palabra al voto

Durante años, los partidos estadounidenses han mirado a la generación Z como un grupo al que convencer para que acudiera a las urnas, pero no como una competencia hacia los políticos electos. Sin embargo, entre 2024 y 2026, los aspirantes de esta generación al Congreso han pasado de 60 a 117.

Las victorias de adolescentes en cargos locales son más difíciles de medir, pero los nombres se multiplican y muestran una tendencia: hay vecinos dispuestos a confiarles decisiones públicas antes de que puedan siquiera celebrar sus triunfos con una cerveza.

Para entender el fenómeno hay que echar la vista atrás. En 2020, durante la pandemia, las juntas escolares se convirtieron en uno de los escenarios clave de disputas sobre mascarillas, vacunas y libertad. Quienes hoy tienen 18 o 19 años vivieron aquellas decisiones desde las aulas; ahora algunos aspiran a tomarlas desde la mesa de gobierno.

Y su campaña no puede quedarse en reclamar que los adultos los escuchen: tienen que convencer a esos mismos adultos de que sabrán administrar su dinero y sus servicios incluso mejor que ellos mismos.

Para un lector español, el salto del pupitre a una campaña electoral puede parecer abrupto. Pero en los institutos estadounidenses hay escalones intermedios. En España conocemos la figura del delegado de clase, pero en EEUU, los alumnos eligen además a los miembros de un consejo estudiantil, con cargos como presidente o tesorero.

Los candidatos hacen campaña entre sus compañeros y, una vez elegidos, llevan propuestas a la dirección del centro. Algunos pasan después a consejos de estudiantes de todo el distrito; otros compiten en torneos de debate y oratoria.

Esos representantes escolares no tienen el poder de las juntas elegidas por los vecinos que aparecen en este reportaje. Pero sí crecen en una cultura en la que preparar un programa, defenderlo en público y pedir el voto puede empezar mucho antes de cumplir los 18 años.

El relevo al que se enfrenta el país no tiene un color único. Hay demócratas y republicanos entre quienes reclaman su sitio, y compartir edad no les hará votar igual sobre impuestos, colegios o servicios.

Lo que sí comparten es una ruptura con la idea de que, para hacer política, hay que esperar turno: han convencido a electores adultos de que la experiencia no es la única credencial para gobernar en un país cuyo Senado figura entre los más envejecidos del mundo.

Sus rivales utilizaron la juventud como reproche; los votantes les dieron poder para responder con hechos. Ahora tendrán que negociar con colegas que les doblan o triplican la edad, decidir qué promesas caben en el presupuesto y rendir cuentas por sus decisiones. Ahí se verá si la nueva forma de hacer política de la que presumen llega más allá de la campaña.