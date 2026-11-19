Aunque reconoce no haber visto el cuerpo ni saber quin pudo cometer el crimen, el forense pide que otros expertos examinen las pruebas e independientemente demuestren si se ha equivocado.

Freeman asegura que su estudio es independiente y no ha sido financiado por Mark Epstein, hermano del magnate que siempre ha defendido la tesis del asesinato.

El experto se basa en las fotografas del informe mdico, donde detect lesiones en la cara, hemorragias y posibles marcas de uas por un intento de quitarse la ligadura.

El forense Michael Freeman afirma, tras analizar los informes durante un ao, que la muerte de Jeffrey Epstein se debe a un homicidio por estrangulamiento y no a un suicidio.

Michael Freeman, un académico de prestigio internacional en las ciencias forenses y consultor en investigaciones policiales, afirma que la muerte en prisión de Jeffrey Einstein, el magnate condenado por liderar una red de pederastia y tráfico de personas, fue un homicidio y no un suicidio como sostiene la versión oficial.

En declaraciones al programa Newsnight de la BBC, el investigador ha explicado que ha estudiado durante un año los documentos de la autopsia realizada por una médico forense de Nueva York. Los indicios le llevan a concluir que Epstein fue verosímilmente estrangulado, muy probablemente por la espalda.

El forense neoyorquino concluyó en 2019 que las lesiones de Epstein eran compatibles con un suicidio por ahorcamiento, ya que no encontró pruebas de las heridas defensivas que cabría esperar si su muerte hubiera sido violenta.

Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 en Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Las circunstancias están envueltas en polémica, ya que los protocolos antisuicidio no se cumplieron aquella noche.

Freeman ha ejercido como experto forense en causas criminales para fiscales generales en Estados Unidos en casos de fallecimientos bajo custodia policial, incluido el de George Floyd en Minnesota.

Posee doctorados en epidemiología y medicina forense, es profesor en las universidades de Maastricht y Oregón, ha publicado más de 200 artículos y es miembro del Colegio Real de Médicos de Londres. Para este informe, se ha hecho asesorar por otros dos expertos en ciencias forenses, Itiel Dror y Anders Eriksson.

Aunque no ha podido publicar su investigación en una revista científica y esta no ha sido revisada por pares, el investigador presentó sus hallazgos en la sociedad legal Middle Temple de Londres.

Freeman admite que no ha visto personalmente el cuerpo, y basa sus conclusiones en los archivos y fotografías del informe forense que le proporcionó el hermano de Epstein, Mark. Él siempre ha sostenido que su hermano fue asesinado.

El académico asegura que su análisis es independiente y que Mark Epstein no le ha pagado para tener una versión favorable a su tesis con la que litigar contra las autoridades penitenciarias de Nueva York.

Según cuenta a la BBC, Freeman ha detectado indicios de una agresión contra Epstein, entre ellos una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y lesiones que parecen compatibles con haber recibido golpes en la cara.

Freeman lo relaciona con un estrangulamiento mediante una ligadura, que posteriormente se habría utilizado para suspender el cuerpo de la litera y simular el ahorcamiento.

Según señala, parece haber marcas de uñas por encima de la lesión en el cuello de Epstein, lo cual "sería compatible con un estrangulamiento, especialmente por la espalda, y con el intento de la víctima de quitarse la ligadura del cuello".

Además, considera que "las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no cuadran. Solo queda una explicación posible, y es que la muerte fue consecuencia de un homicidio".

Según una investigación del Departamento de Justicia, el guardia que descubrió el cadáver de Epstein pidió ayuda de inmediato a un segundo compañero. Ambos bajaron el cuerpo al suelo y comenzaron las maniobras de reanimación.

Freeman apunta que, en una investigación de una muerte por ahorcamiento bajo custodia, se tendría que haber tomado una fotografía antes de descolgar el cuerpo.

Cuando se le preguntó quién podría haber matado a Epstein si su interpretación de las pruebas era correcta, Freeman dijo que no tenía "ni idea". "No es algo sobre lo que tenga una opinión. No forma parte de ninguna investigación en la que yo me encuentre involucrado".

Al ser cuestionado sobre si sus puntos de vista alimentaban una 'teoría de la conspiración', Freeman respondió: "Puedo darme el lujo de poder decir: no me crean a mí, que todo el mundo lo examine".

"Si siguen pensando que soy un teórico de la conspiración porque veo algo que parece un estrangulamiento, yo les digo: demuéstrenme dónde me he equivocado. Estoy totalmente abierto. Soy un académico. Me complace escuchar las teorías de la gente sobre temas de los que estén bien informados".

Epstein fue condenado por primera vez en 2008 por prostitución de menores, motivo por el que fue incluido en el registro de delincuentes sexuales. Evitó una dura pena de cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía.

Once años después, Epstein fue acusado de dirigir una red internacional de pederastia y tráfico de seres humanos. Estaba a la espera de juicio cuando fue hallado muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.