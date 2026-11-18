Trump minimiza las sospechas de espionaje para evitar enfrentamientos directos con Xi Jinping antes de su reunión clave en la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Estados Unidos exige licencias a los centros de datos internacionales para evitar que empresas de China, Rusia o Irán alquilen capacidad de cálculo de semiconductores avanzados.

El escándalo de espionaje en Nvidia forzó la dimisión de su CEO, Jensen Huang, tras desvelarse desvíos de chips prohibidos a China y su relación con una empresaria investigada.

El gabinete de Donald Trump se encuentra dividido entre la postura dura de cortar la tecnología a China y una postura permisiva para no perjudicar las relaciones comerciales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se despidió este lunes de la prensa antes de su viaje a Shenzhen con una confesión poco habitual: su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su secretario de Comercio, Howard Lutnick, no se ponen de acuerdo sobre cómo tratar a China.

“Uno quiere llevarse bien con ellos y el otro quiere ir al choque. Las dos posturas son aceptables, pero contradictorias”, resumió antes de subir al Air Force Uno para acudir a la cumbre de la APEC, el foro económico de Asia-Pacífico, donde el jueves se reunirá con Xi Jinping y Vladimir Putin en el primer encuentro a tres de la historia entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia.

Bessent, que pide mano dura, y Lutnick, que prefiere no tocar nada, llevan meses enfrentados, pero sus disputas han visto la luz pública con motivo del escándalo de espionaje en Nvidia, la empresa que diseña los chips de la inteligencia artificial y que, en una semana, ha llegado a perder en bolsa unos 900.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que produce España en un año.

Con todo, los chips son solo una parte de lo que está en juego: las cuatro grandes potencias -Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea- se miran de reojo convencidas de que el mundo se está repartiendo de nuevo, y en Shenzhen se verá quién se sienta a la mesa y quién se queda fuera. En ese sentido, la ausencia de un representante europeo no puede sino hacer saltar todas las alarmas.

China y Estados Unidos han pasado en menos de dos años de la guerra abierta a la tregua y de la tregua a la amenaza. En abril de 2025, Trump subió los aranceles a China hasta el 145%, y Pekín respondió con un 125% y, sobre todo, con restricciones a la exportación de tierras raras, unos minerales que procesa casi en exclusiva y sin los que no se fabrican misiles ni chips.

De ahí el súbito interés que la Casa Blanca puso en llegar a un acuerdo con Volodímir Zelenski para asegurarse la explotación en Ucrania de estas materias primas. Trump recogió velas en mayo, volvió a amenazar en otoño y acabó firmando en Corea del Sur, en octubre de 2025, una tregua de un año que se ha sostenido a base de visitas de Estado -Trump estuvo en Pekín este mayo y Xi en Washington en septiembre.

Oppenheimer en Silicon Valley

Washington y Pekín discuten por los aranceles y las tierras raras, pero lo que de verdad se disputan es quién llegará antes a la inteligencia artificial general, la destinada a igualar o superar a la mente humana.

En la Casa Blanca lo viven como una carrera armamentística: cuando el presidente lanzó hace un año la Misión Génesis, su gran programa federal de inteligencia artificial, lo hizo con una orden ejecutiva que hablaba de un esfuerzo "comparable en urgencia y ambición al Proyecto Manhattan", el que, con Robert Oppenheimer al frente, dio a Estados Unidos la bomba atómica.

La lógica es la de 1944: quien llegue primero tendrá en sus manos un arma capaz de cambiar el equilibrio del mundo, y quien llegue segundo quedará a su merced.

Para ganar esa carrera hacen falta dos cosas que a China le faltan: los chips más avanzados, que diseña Nvidia, y los mejores modelos, que salen de Silicon Valley. Los primeros están vetados para Pekín desde 2022, aunque Trump ha tratado el veto como un negocio más y ha dejado vender a China modelos algo menos potentes a cambio de una comisión para el Estado.

El problema es que, para usar los chips más potentes, las empresas chinas no necesitan comprarlos: les basta con alquilarlos a centros de datos de Malasia o Singapur que sí los tienen y que les dejan utilizarlos a distancia. Esos centros se abastecen a través de intermediarios que el departamento de Comercio, encargado de controlar estas exportaciones, no ha tenido mucha prisa por vigilar.

Y lo que no puede comprar ni alquilar, directamente lo copia. En enero, un jurado de San Francisco declaró culpable de espionaje económico a Linwei Ding, un exingeniero de Google que se llevó más de 2.000 páginas de secretos sobre inteligencia artificial mientras montaba su propia compañía en China.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto a Jensen Huang en la Casa Blanca el pasado julio. REUTERS/Kylie Cooper

En febrero, OpenAI advirtió al Congreso de que DeepSeek, la estrella china del sector, trataba de copiarle los modelos, y Anthropic denunció campañas "a escala industrial" de tres laboratorios chinos para exprimir los suyos; en septiembre, los laboratorios señalados ya eran siete.

En otras palabras, en vez de en un protegidísimo desierto de Nuevo México, el Proyecto Manhattan del siglo XXI se está construyendo con las puertas abiertas, en una especie de "sírvanse tranquilos".

"No tenía ni idea"

Jensen Huang era, hasta hace una semana, el hombre que mejor encarnaba la carrera tecnológica y sus contradicciones. Cofundador de Nvidia, convirtió su empresa en la más valiosa del mundo, se ganó la confianza de Trump -viajó con él a Pekín en mayo y compartió mesa con Xi en la cena de Estado de septiembre- y nunca dejó de presionar para seguir vendiendo en China.

A finales de octubre, el New York Times reveló que mantenía una relación con Alice Huang, fundadora de Megaspeed, una empresa de Singapur investigada por desviar chips de Nvidia a China, y a quien, según fuentes oficiales estadounidenses, el Ministerio de Seguridad del Estado chino habría reclutado para espiarle.

El jueves pasado, al conocerse una segunda aventura con una directiva de Nvidia, el consejo le forzó a dimitir tras 33 años al frente. Ese mismo día, The Information publicó que empresas vinculadas a Alice Huang habrían invertido en DeepSeek con la promesa de conseguirle los chips Blackwell, cuya venta a China está prohibida.

En otro momento, un escándalo así habría bastado para congelar las relaciones con Pekín o, cuando menos, para endurecer el tono diplomático. Trump ha hecho justo lo contrario: días antes de la dimisión, llamó a Huang, le preguntó si sabía que su amante era una espía y, según contó después, este le respondió que "no tenía ni idea". "Y le creo, de verdad", añadió el presidente.

Ni siquiera se quedó ahí. Animó a Huang a pelear por su puesto, dijo este lunes que no le importaría verle de vuelta y, sobre Alice Huang, pese a todos los informes de su propia administración, afirmó: "No me consta que sea una espía", antes de quejarse de que a cualquier mujer guapa que llega de China la acusan de lo mismo.

Pekín, por supuesto, también lo niega. Lo malo es que el presidente estaba avisado: según el New York Times, le habían alertado al menos dos veces. La última en mayo, cuando Marco Rubio, secretario de Estado, le informó a bordo del Air Force One durante el viaje a Pekín al que se sumó Huang. Cuando la prensa se lo ha recordado, Trump se ha limitado a hacerse el olvidadizo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe de gabinete de Trump, Steven Miller. REUTERS/Carlos Barria

Se trata, exactamente, de la misma actitud que mostró con Putin en Helsinki en 2018, cuando dio más crédito a la palabra del presidente ruso que a la de sus propios servicios de inteligencia. O con Xi en agosto de 2025, cuando presumió de que este le había prometido no invadir Taiwán mientras él siguiera en la Casa Blanca, pese a diversos informes que apuntan a lo contrario.

Excusar al otro antes que defender lo propio. Y esa costumbre ha terminado de partir en dos a su gabinete. De un lado, como decíamos, está Lutnick, que dirige el departamento encargado de los controles de exportación.

Según Axios, habría frenado tres veces medidas ya aprobadas por Trump contra las empresas sospechosas de desviar chips, convencido de que "desatarán una guerra comercial con China". Del otro, Bessent, Rubio, el representante comercial y buena parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Jensen Huang junto a Donald Trump en el almuerzo ofrecido por la Casa Blanca para los líderes de las tecnológicas en septiembre. REUTERS/Jonathan Ernst

Todos ellos llevan meses pidiendo cerrarle a China el acceso a los chips avanzados; de hecho, Bessent acusó el viernes a Comercio de no haber sancionado siquiera a Megaspeed.

Sobre el papel, se diría que ha ganado el ala dura, pues este mismo lunes, el propio departamento de Lutnick se vio obligado a publicar la norma que exige una licencia a los centros de datos de fuera de Estados Unidos para vender capacidad de cálculo a empresas de China, Rusia o Irán.

Ahora bien, el comunicado incluía una línea insólita que precisaba que la norma había sido "redactada por el Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional o siguiendo sus instrucciones". De esa manera, Lutnick, según su entorno, quería dejar claro quién debe responder de la medida, por mucho que sea él quien la tenga que aplicar.

Sonámbulos en Shenzhen

Trump, en cualquier caso, se mantiene ajeno a estas disputas. Cuentan sus asesores que en privado oscila entre un bando y otro según el día, pero en público no esconde su prioridad: no estropear su relación personal con Xi. Lo admitió este lunes al justificar el retraso en la sanción a Megaspeed: "No creo que convenga insultar a China justo antes de llegar".

Forma parte de un patrón: desde que Pekín le cerró el grifo de las tierras raras y le obligó a recular con los aranceles, el presidente ha hecho saber a su equipo que recela de cualquier medida que pueda alterar la relación comercial, y parece más pendiente de agradar al líder chino que de ganarle la partida. Ahora, además, es él quien está de visita, y nadie se presenta en casa ajena con una acusación de espionaje bajo el brazo.

El problema es que, si China gana la carrera de la inteligencia artificial gracias a esa complacencia, difícilmente se guardará la ventaja para sí: ya es el gran sostén industrial de la guerra de Putin en Ucrania. En su desfile militar de septiembre de 2025, con Putin y Kim Jong-un en la tribuna, exhibió drones capaces de volar solos junto a cazas de combate tan avanzados que el Pentágono concluyó que su propio programa iba por detrás.

Una inteligencia artificial puntera al servicio de ese eje pondría en serios apuros a Japón, Corea del Sur o Taiwán y, de rebote, a Europa y a Estados Unidos. Si Trump es consciente, o si le importa, está por ver. Lo que sabemos, de momento, es que está poniéndose guapo para su cita mientras las empresas estadounidenses llevan casi una semana sufriendo todo tipo de caídas y ataques ante el mayor de los silencios.

Es fácil pensar en Yalta por la inmensa huella que la II Guerra Mundial ha dejado en nuestro acervo cultural, pero en realidad el escenario se parece más al de 1914: grandes potencias que comercian entre sí mientras se arman, alianzas en las que nadie termina de confiar, una carrera tecnológica sin reglas y unos dirigentes convencidos de que la guerra no llegará porque a nadie le conviene.

El historiador Christopher Clark llamó sonámbulos a los líderes que llevaron a Europa a aquella catástrofe sin verla venir. Este jueves se sientan tres en Shenzhen, y el más poderoso de ellos, el que tiene en sus manos los chips que todos quieren, solo parece preocupado por no ofender a su anfitrión.