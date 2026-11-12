Agentes de Policía en el lugar donde se produjo un tiroteo en Washington. Reuters

Al menos cinco personas heridas en un tiroteo en un gimnasio en Washington: la Policía busca a un sospechoso

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LO ESENCIAL Las claves Al menos cinco personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el gimnasio Vida Fitness, en el barrio de Logan Circle en Washington, D.C. El incidente se produjo pasadas las 08:00 hora local a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca, provocando un gran despliegue policial y de emergencia. La Policía busca al sospechoso, quien según testigos podría haberse parapetado en un apartamento cercano y disparado a través de la puerta. Las autoridades han pedido a la población que evite acercase a la zona mientras continúan las operaciones de búsqueda y seguridad.

Al menos cinco personas resultaron heridas este jueves en un tiroteo en el barrio de Logan Circle, en el centro de Washington, D.C., según informó el Departamento de Policía Metropolitana.

"La Policía está buscando al sospechoso", escribió en su perfil de X la concejala Brooke Pinto.

"Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas heridas por impactos de bala. No se acerquen a esta zona", agregó la concejala.

Medios locales informan de que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.

Poco después de las 08:00 hora local, las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la capital estadounidense y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Decenas de autos policiales, de bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad, mientras varios videos publicados en redes sociales muestran una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.

Varias publicaciones en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Los tiroteos masivos son uno de los mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.