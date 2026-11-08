Murdoch ordena a su imperio mediático atacar a Trump tras las 'midterms': "Rupert no se junta con perdedores"

La cobertura del especial electoral de Fox News sufrió un descenso de alrededor del 40% de audiencia en comparación con las legislativas de 2022, perdiendo millones de espectadores.

La guerra con Irán y el coste de la vida son señalados por analistas y por el propio vicepresidente JD Vance como factores decisivos en el castigo de los votantes en las urnas.

El expresidente acusó directamente a Fox News, a sus encuestadores y a sus comentaristas de ser los responsables de las derrotas de su partido al dar espacio a posturas demócratas.

Los medios del imperio de la familia Murdoch, como Fox News, 'The New York Post' y 'The Wall Street Journal', han criticado duramente a Donald Trump tras los malos resultados republicanos en las elecciones 'midterms'.

En agosto, un anuncio de campaña del demócrata Abdul El-Sayed terminaba con un elogio de Fox News. "Hay que respetar a Abdul porque ha derrotado al aparato del partido", había dicho Jesse Watters, uno de los presentadores estrella de la cadena, tras las primarias.

Dos meses después, Donald Trump arremetió contra Fox por una entrevista al candidato que consideró demasiado complaciente. El martes, El-Sayed ganó en Michigan y se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Michigan dio una pista de lo que Trump esperaba de Fox. La noche electoral lo dijo abiertamente. El presidente se empezó a quejar en cuanto empezó el recuento de votos.

En Truth Social aseguró que no soportaba la voz de Jessica Tarlov, la comentarista progresista de The Five, uno de los programas de debate más exitosos de la cadena. La llamó "TONTA COMO UNA PIEDRA". Anunció que cambiaría de canal hasta que "esa PERDEDORA" saliera de antena. "¡Volveré más tarde!", prometió.

Poco después, en directo, el periodista Greg Gutfeld leyó en directo un mensaje del presidente que le pedía que le dijera a Tarlov que era "la peor". Ella le sugirió que pulsara "STOP", como se hace para dejar de recibir mensajes no deseados.

El siguiente blanco fueron las encuestas de la cadena. "Cada pregunta es un ataque y cada respuesta es una MIERDA", escribió Trump. Después sostuvo que la audiencia de Fox caía porque estaban en su contra.

Y, poco antes de medianoche, con las derrotas republicanas acumulándose, acabó culpando a la cadena por dar espacio a los demócratas. "Fox News es responsable de estas derrotas".

Trump trashes Fox News on Fox News and even takes a personal shot at Bret Baier. Baier tried to push back, but Trump wasn’t having it. BAIER: “Candidate quality, do you have regrets about Ken Paxton or Darlene Graham?” TRUMP: “I had no choice. Ken Paxton, he’s a good guy, and I just wasn’t a fan of Cornyn. I just wasn’t a fan. I found him to be a disloyal guy. He was not a fan of mine.” “You know, to be honest, when it wasn’t fashionable, he wasn’t there. You could say that about a lot of people. I could say that ABOUT YOU.” [Baier lets out an audible exhale] TRUMP: “When it wasn’t fashionable to be with Trump, he [Cornyn] wasn’t there. When it was fashionable, he kissed my ass, all right?” “The Fox polls are terrible. You ought to get yourself a good pollster, because your pollster is the worst.” BAIER: “But tonight actually the results are pretty close to what the Fox polls showed.” TRUMP: “I don’t know about that. I can just say, speaking for myself, the results with Fox with me were wrong for 12 years. They have gotten me wrong for 12 years, but I don’t care. It doesn’t matter.” Trump says he will accept tonight’s election results and work with Democrats if they’re willing to work with him. — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 4, 2026

Ya de madrugada, Trump volvió a Fox. Esta vez llamó él. Ante Bret Baier y Martha MacCallum, la misma presentadora que había entrevistado a El-Sayed, volvió a quejarse de las encuestas de la cadena y quitó hierro al batacazo.

Cuando Baier le preguntó cómo pensaba gobernar con la Cámara de Representantes y el Senado en manos de los demócratas, Trump dijo que vetaría las leyes que le parecieran "una locura".

Calculó que, al cabo de un par de meses de vetos, serían los propios demócratas quienes le llamarían para negociar.

El New York Post llevó a su portada del miércoles a un Trump a punto de ser engullido por un "tsunami azul". Y el consejo editorial de The Wall Street Journal señaló al presidente como el principal responsable del batacazo.

The cover for the conservative-leaning New York Post today. https://t.co/q4a1tv4SlB — MR. POP (@MrPopOfficial) November 4, 2026

Ambos periódicos y Fox News están bajo el control de la familia Murdoch, que lleva décadas marcando el debate en la derecha estadounidense.

"Rupert no se junta con perdedores", confesaba un antiguo ejecutivo de News Corp al Financial Times. "Ya no le importa Trump, lo que le importa es la audiencia".

Los 'trumpistas', divididos

En el especial electoral de Fox, Bret Baier le preguntó a Sean Hannity, uno de los presentadores más fieles al presidente, si el resultado habría sido distinto de no haber entrado Estados Unidos en guerra con Irán. "Al cien por cien", respondió.

Laura Ingraham, otra de las voces más cercanas al presidente, dijo que el conflicto había sido muy duro y que el Gobierno lo había explicado mal.

En ese mismo especial, Karoline Leavitt, exportavoz de la Casa Blanca y recién incorporada a Fox, salió en defensa del presidente. Contó que acababa de hablar con él y reprochó a otros medios que apenas hubieran cubierto los logros de su Gobierno.

A la mañana siguiente, la cadena puso el foco en el avance de los demócratas socialistas.

BAIER: If we didn't go to war with Iran, is this a much different race tonight? HANNITY: I think 100 percent. I don't think there's any doubt about it. https://t.co/CTqzNGx1jG — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2026

El diagnóstico de Hannity hirió sensibilidades en la propia Casa Blanca. El vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota a la guerra. Según él, parte de los votantes que habían apoyado a Trump en 2024 querían que el Gobierno pusiera fin al conflicto, se ocupara del coste de la vida y cambiara su relación con Israel.

Trump admitió que la guerra había pasado factura en las urnas, aunque sostuvo que volvería a tomar la misma decisión.

En el sondeo electoral de Associated Press, seis de cada diez votantes consideraron un error la intervención en Irán. Alrededor de un tercio dijo que la guerra había sido decisiva para su voto al Congreso.

Cerca de la mitad dio ese peso al coste de la vida y algo más de la mitad se lo dio a la corrupción.

El precedente de DeSantis

En las legislativas de 2022, con Joe Biden en la Casa Blanca, los republicanos esperaban una gran victoria. Se quedaron con una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes y los demócratas conservaron el Senado.

Varios de los candidatos respaldados por Donald Trump perdieron en estados clave. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en cambio, logró una reelección holgada y se perfiló como rival de Trump en las primarias presidenciales de 2024.

El New York Post lo presentó en portada como el futuro del partido. Al día siguiente, retrató a Trump como Humpty Dumpty, el personaje con forma de huevo de una rima infantil estadounidense que se cae de un muro.

El consejo editorial de The Wall Street Journal lo llamó "el mayor perdedor del Partido Republicano". Pero la apuesta duró poco.

DeSantis se retiró de las primarias tras perder la primera votación, en Iowa. El mismo Post acabó pidiendo el voto para Trump, que recuperó la Casa Blanca.

Esta vez, los republicanos han perdido las dos cámaras con Trump en el poder. Y en las presidenciales de 2028 tendrán que presentar a otro candidato. La Constitución impide que Trump sea elegido para un tercer mandato.

DeSantis junto a su mujer, tras su victoria en Florida. Reuters

La discusión que ha abierto el Journal es qué políticas puede ofrecer el partido a los votantes que le han dado la espalda.

El periódico atribuye parte del batacazo a los aranceles de Trump y a su respaldo a candidatos derrotados como Ken Paxton, que perdió la carrera al Senado en Texas. Pero también se dirige por su nombre al vicepresidente JD Vance, uno de los posibles aspirantes a sucederle.

El Journal pone en duda que las ayudas a las familias con hijos, el acercamiento al sindicato de los camioneros y una mayor intervención del Estado en la industria basten para recuperar a los trabajadores que se han alejado del partido.

A su juicio, la prioridad debe ser que esos votantes recuperen poder adquisitivo.

Perder al espectador

Fox ya sabe lo que cuesta contrariar a su público. En la noche electoral de 2020, Fox News anticipó con acierto la victoria de Joe Biden en Arizona y desató la ira de Trump.

Su rival conservadora Newsmax pasó de 58.000 a 568.000 espectadores en horario de máxima audiencia entre la semana anterior a las elecciones y la posterior.

En octubre de este año, la audiencia de Fox News en esa misma franja ha caído un 28% respecto al mismo mes del año anterior.

Rupert Murdoch y Donald Trump en Escocia en 2016. Reuters

Lachlan Murdoch, que en 2025 afianzó su control del imperio familiar con un acuerdo valorado en unos 3.300 millones de dólares, atribuye el descenso al cansancio de los espectadores y no a dar voz a los demócratas.

También recuerda que la cobertura del asesinato del activista conservador Charlie Kirk disparó la audiencia el otoño pasado.

No obstante, Fox lideró la televisión por cable en octubre y cifra en 3.900 millones las reproducciones de sus vídeos en YouTube en lo que va de año. Su especial electoral fue el más visto entre las cadenas de noticias por cable.

Eso sí, tuvo una media de 4,3 millones de espectadores entre las ocho y las once de la noche, alrededor de un 40% menos que en la misma franja de las legislativas de 2022.

Trump lleva años hablando a ese público. En 2011 estrenó un espacio semanal en Fox & Friends y, ya en la Casa Blanca, fichó a antiguos presentadores de la cadena como Pete Hegseth para Defensa y Sean Duffy para Transporte.

La relación es de amor-odio. La noche en que culpó a Fox de la derrota, también eligió su antena para dar su versión.