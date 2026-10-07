Fotografía de ingreso en prisión del Departamento Correccional de Tennessee de Christa Gail Pike. Reuters

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una ejecución fallida en EEUU, se encuentra consciente y puede hablar

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LO ESENCIAL Las claves Christa Pike, de 50 años, está consciente y puede hablar tras sobrevivir a una inyección letal fallida en Tennessee. Sus abogados afirman que su recuperación no tiene precedentes médicos, aunque el pronóstico sigue siendo incierto y requerirá una larga recuperación. Pike recibió dos dosis letales de pentobarbital y sufrió graves lesiones en los brazos; permanece en cuidados intensivos bajo custodia policial. Tennessee ha suspendido las ejecuciones previstas para el resto de 2026 tras el segundo fallo de una ejecución este año.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió la semana pasada a una ejecución fallida en Tennessee (EEUU), se encuentra consciente y puede hablar, según han informado este lunes sus abogados.



"Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", han declarado en un comunicado sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason.



Pike, de 50 años, continúa recibiendo atención médica tras haber sobrevivido a la administración de dos dosis letales de pentobarbital y haber sido hospitalizada después del fallido intento de ejecución del 30 de septiembre, según detallaron sus abogados.

La mujer, que ha estado conectada a un respirador de manera temporal, permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

Actualmente presenta "graves lesiones" en los brazos, que estaban "hinchados, quemados y con ampollas" cuando llegó a un hospital del área de Nashville, según sus abogados.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la primera persona de la que se tiene constancia que ha sobrevivido a una inyección letal tras recibir este tipo de medicamentos.

El caso

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, ha pasado tres décadas en el corredor de la muerte por ese crimen.

Era la primera mujer que iba a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

Horas antes, Pike había conseguido que se aplazara su inyección letal. Un tribunal federal la suspendió para estudiar un recurso relacionado con los abusos sexuales que sufrió desde niña y que, según su defensa, el jurado nunca pudo valorar antes de condenarla a muerte.

El Tribunal Supremo, con la oposición de sus tres juezas progresistas, autorizó a Tennessee a seguir adelante con la ejecución. Pero sobrevivió.

Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado de Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, ha decidido suspender temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A ello se ha sumado la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.



Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.



Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.