Guojun Xuan y Silvia Zhang en su foto de perfil del portal para la gestación subrogada .

La 'casa de los horrores' de Los Ángeles: acusan a una pareja de abusar de 14 hijos que tuvieron por gestación subrogada

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LO ESENCIAL Las claves Guojun Xuan y Sylvia Zhang, residentes en Los Ángeles, están acusados de abusar de al menos 14 niños nacidos por gestación subrogada; las autoridades les retiraron la custodia de 21 menores en mayo de 2025. La Fiscalía sostiene que la pareja dirigía una empresa de gestación subrogada y habría engañado a al menos dos madres de alquiler, además de contratar niñeras para vigilar y disciplinar a los niños. La investigación comenzó tras la lesión en la cabeza de un bebé de dos meses. Más de 30 cámaras grabaron presuntos azotes, bofetadas y golpes de cuidadoras entre abril y mayo de 2025. Según la denuncia, Xuan y Zhang se reían ante una grabación de una niñera golpeando a un niño con un zapato; Xuan también habría ordenado golpear más fuerte a un menor y lo habría agredido.

Una pareja residente en Los Ángeles ha sido acusada por el "horrendo" abuso al que fueron sometidos al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada, algunos de tan solo dos meses de edad. Según las autoridades, el maltrato ocurrió en la mansión del barrio de Arcadia en la que vivían los acusados, los niños y varias niñeras.



Guojun Xuan, de 66 años, y Sylvia Zhang, de 39, han sido acusados de conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y por disuadir a testigos. Las autoridades les retiraron la custodia de 21 menores que se encontraban a su cargo en mayo de 2025.



"La cantidad de niños sometidos a este presunto maltrato horrendo no tiene precedentes", declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

"El presunto abuso físico contra estos niños es atroz y repugnante, especialmente al provenir de quienes debían protegerlos", añadió.



Según la acusación, la pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y presuntamente mintió a al menos dos mujeres que actuaron como madres de alquiler, afirmando que Zhang tenía dificultades para concebir.



También contrataron a niñeras para supervisar y disciplinar a los niños, que pasaban varias horas al día en aulas improvisadas dentro de la lujosa casa en el condado de Los Ángeles.

Zhang, que llegó a ser entrevistada por el Wall Street Journal, había declarado que querían una gran familia después de haber crecido en China bajo la política de hijo único. Xuan era el principal donante de semen.

Los presuntos abusos salieron a la luz después de que la Policía investigase un aviso sobre un bebé de dos meses, que fue llevado al médico por una lesión en la cabeza dos días después de recibir presuntamente golpes a mano de una de las niñeras.



Había más de 30 cámaras en el interior de la vivienda que vigilaban a los niños y a las cuidadoras. En un periodo de once días, entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025, algunas niñeras fueron grabadas dando azotes, bofetadas o golpes a los niños.

En una ocasión, una niñera golpeó a un niño con un zapato, mientras Xuan y Zhang reían al ver la grabación, según la denuncia.



El 30 de abril del año pasado, Xuan entró en una de las aulas y presuntamente ordenó a una cuidadora que golpeara con más fuerza al niño. Posteriormente, el hombre propinó azotes repetidamente al menor, darle golpes a mano abierta en la cabeza y levantarlo por un brazo mientras continuaba golpeándolo.

Una de las habitaciones, que no contaba con cámara, era usada por algunas niñeras que llevaban allí a los niños. Podían escucharse gritando desde fuera, aseguró la Fiscalía.

Ambos se declararon inocentes durante la audiencia de lectura de cargos celebrada este martes.