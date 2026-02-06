La última provocación de Trump: comparte un vídeo de los Obama en sus redes comparándolos con simios

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump compartió en sus redes un video que muestra a Barack y Michelle Obama como simios, utilizando inteligencia artificial. El video recurre a un cliché racista históricamente usado para deshumanizar a personas de ascendencia africana, lo que ha generado fuertes críticas. Figuras políticas, incluido el senador republicano Tim Scott, han calificado la publicación de racista y han pedido que Trump la elimine. Trump tiene un historial de retórica racista y de compartir imágenes y videos manipulados digitalmente de líderes demócratas y minorías.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este jueves un video en sus redes sociales que muestra al expresidente demócrata Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios.

Los Obama, con sus rostros superpuestos a cuerpos de primates, aparecen brevemente y al final de este vídeo generado por inteligencia artficial, en el que se vierten afirmaciones falsas de que las máquinas de votación ayudaron a robar las elecciones de 2020, uno de los mantras constantes del republicano desde su derrota.

La publicación incurre en el clásico cliché racista de comparar a los negros con los monos utilizadas durante mucho tiempo para deshumanizar a las personas de ascendencia africana.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Por ello, ha provocado una oleada críticas de figuras políticas prominentes, incluido el senador republicano Tim Scott, un aliado de Trump que es negro.

"Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca", dijo Scott en X. "El presidente debería eliminarlo".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la publicación había generado "falsa indignación" y añadió que "se trata de un video meme de Internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León". El video de Trump incluía una canción de ese musical.

Los supremacistas blancos han representado durante siglos a las personas de ascendencia africana como monos como parte de campañas para deshumanizar y dominar a las poblaciones negras.

"Que atormente a Trump y a sus seguidores racistas que los futuros estadounidenses acepten a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian como una mancha en nuestra historia", dijo Ben Rhodes, ex asesor de Obama, en X.

Un largo historial racista

Trump tiene a sus espaldas un historial de retórica racista y promovió durante mucho tiempo la falsa teoría de la conspiración de que Barack Obama no nació en Estados Unidos.

El año pasado, el presidente publicó un aparente video de IA que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval.

En diciembre, Trump describió a los somalíes como "basura" que deberían ser expulsados ​​del país.

Trump y miembros de su Administración también compartieron imágenes y videos alterados digitalmente del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, imágenes que el propio alcalde calificó públicamente de racistas.

Los defensores de los derechos civiles han denunciado que la retórica de Trump se ha vuelto cada vez más audaz, normalizada y políticamente permisible.