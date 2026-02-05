La política migratoria de Trump y las crecientes atribuciones del ICE "socavan" la democracia de Estados Unidos, denuncia HRW

Un manifestante que sostiene una bandera estadounidense es arrestado por un agente del ICE durante una protesta en Broadview, Chicago, el 12 de septiembre. Reuters

El primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por "un flagrante desprecio por los derechos humanos" y "violaciones atroces" de los mismos.

Este es el desolador balance de la vuelta del republicano al poder que ha plasmado Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, en el que sentencia que su política migratoria y las crecientes atribuciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otros agentes federales "socavan" la democracia de Estados Unidos.

Con el objetivo de cumplir su promesa electoral de llevar a cabo la "mayor deportación de la historia", el republicano lanzó en 2025 una agresiva ofensiva para detener a cientos de personas en situación irregular mediante redadas "violentas y abusivas" en todo el país.

La ONG denuncia que muchos de estos operativos se llevaron a cabo en plena calle, pero también en viviendas, lugares de trabajo, controles migratorios regulares, juzgados, centros médicos y campus universitarios.



HRW recuerda que se revocó la directriz federal que limitaba la aplicación de las leyes migratorias en "lugares sensibles", como escuelas, hospitales y lugares de culto, extendiendo las detenciones a estos espacios.



Además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que los agentes migratorios siguieran utilizando la etnia y el origen nacional percibido como factores que justifican el arresto de personas para determinar su estatus migratorio.



Una campaña de "miedo"

Como consecuencia de todo ello, HRW denuncia que la Administración Trump "arrestó y deportó sumariamente a un número cada vez mayor de inmigrantes, principalmente negros y latinos, violando el debido proceso y fomentando el miedo".



Un total de 32 inmigrantes murieron durante 2025 en centros de detención del ICE, la cifra más alta en 20 años.

Un agente federal persigue a un hombre en el estacionamiento de un Home Depot en Chicago, el 11 de octubre. Reuters

Otro terrible dato de la magnitud de esta ofensiva migratoria que aporta la ONG es que sólo a finales del pasado agosto, el ICE ya había detenido a más del triple de personas que en todo 2024.

Pese a ello, la ONG celebra que algunos tribunales pudieron frenar parte de estos "atroces abusos", como un intento de deportar a menores no acompañados a Guatemala.



La organización de derechos humanos denuncia también que, en ciudades como Los Ángeles o Chicago, las fuerzas del orden reprimieron con "un uso excesivo y, en muchos casos, totalmente injustificado de la fuerza" las multitudinarias protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional.

La megacárcel de Bukele

HRW también menciona el polémico acuerdo entre la Administración Trump y el Gobierno de Nayib Bukele para deportar al menos 252 inmigrantes venezolanos a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador.

En "régimen de incomunicación" y "sometidos a tortura y a condiciones inhumanas y degradantes" durante meses, estos inmigrantes fueron finalmente devueltos a Venezuela.

Migrantes venezolanos deportados por EEUU en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, en marzo del año pasado. Efe

La ONG denuncia en su informe que, para proceder a su expulsión a El Salvador -a su juicio, un "delito internacional de desaparición forzada"-, el Gobierno del republicano tuvo que recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que anteriormente solo se había invocado en tres ocasiones y únicamente en el contexto de guerras declaradas contra naciones extranjeras.

Estados Unidos también transfirió a nacionales de terceros países a otros Estados, como Costa Rica, Panamá, Ghana, México, Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, en virtud de diversos acuerdos bilaterales "carentes de transparencia" y que, en algunos casos, implicaron también el envío de millones de dólares por parte de Washington a los países receptores.

Estas transferencias fueron impugnadas ante los tribunales por violaciones del debido proceso y del principio de no devolución.

"Condiciones abusivas"

Además, HRW recuerda que también se abrieron nuevos centros de detención en bases militares en estados como Florida; en algunos de ellos, y en otros ya existentes, se reportaron "condiciones abusivas", incluida negligencia médica grave, hacinamiento y falta de saneamiento.

Otros fueron cerrados por los tribunales como el 'Alligator Alcatraz', la cárcel para migrantes de Trump dentro de una reserva nacional protegida en Florida, que fue desmantelado en apenas unos meses tras fuertes críticas, protestas y demandas judiciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitaron en julio el 'Alligator Alcatraz', un megacentro de detención temporal de migrantes en Florida. Reuters

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional intentó acabar con el Estatus de Protección Temporal para nacionales de Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur y Venezuela, amenazando el estatus legal de miles de personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen.

HRW señala también que numerosos estudiantes universitarios inmigrantes fueron detenidos y sometidos a procesos de deportación por su discurso político, en particular por su rechazo a la guerra en Gaza.

Funcionarios de la Administración Trump reconocieron incluso que las publicaciones y comentarios en redes sociales de los solicitantes de visa se utilizaban como criterio para denegar la admisión a Estados Unidos.

En diciembre, el Gobierno del republicano suspendió el procesamiento migratorio de ciudadanos de 19 países y los procedimientos de asilo pendientes para todas las nacionalidades.