Trump acelera el repliegue de agentes federales migratorios en Minnesota ante las protestas: anuncia la retirada de 700

Las claves nuevo Generado con IA El gobierno de Donald Trump retirará a 700 agentes migratorios del estado de Minnesota y la ciudad de Mineápolis. La decisión se debe a la cooperación "sin precedentes" de las autoridades locales, según Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca. El despliegue de agentes federales había provocado protestas y rechazo social tras la muerte de dos ciudadanos en enero y denuncias de detenciones y acoso, incluso a menores de edad.

El Gobierno de Donald Trump retirará a 700 agentes migratorios del estado de Minesota y de la ciudad de Mineápolis por la cooperación "sin precedentes" de las autoridades locales, anunció este miércoles el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan.

La Administración del republicano ha desplegado miles de agentes de inmigración armados en Mineápolis y sus alrededores, lo que ha provocado multitudinarias protestas y un creciente rechazo social, sobre todo tras la muerte de dos ciudadanos en el mes de enero, Alex Pretti y Renee Nicole Good, y la detención y acoso de cientos de residentes, incluidos menores de edad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.