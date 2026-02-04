Condenan a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf de Florida en 2024
Una jueza ha condenado a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre que intentó asesinar al entonces candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, en un campo de golf de Florida en 2024.
