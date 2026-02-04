Condenan a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf de Florida en 2024

Ryan Routh, en el momento de su detención. x

Ryan Routh ha sido condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump en 2024. El intento de asesinato ocurrió en un campo de golf de Florida mientras Trump era candidato a la Casa Blanca. La sentencia fue dictada por una jueza tras considerarse probado el intento de asesinato.

Una jueza ha condenado a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre que intentó asesinar al entonces candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, en un campo de golf de Florida en 2024.

