Detienen al exmarido de la exprimera dama de Estados Unidos Jill Biden por asesinar a su actual esposa en su vivienda

William Stevenson y su ex mujer, la exprimera dama de EEUU Jill Biden.

Las autoridades del condado de New Castle (Delaware) informaron este martes que detuvieron al exmarido de Jill Biden, exprimera dama de Estados Unidos durante el mandato de su actual esposo Joe Biden, por presuntamente asesinar a su actual esposa en diciembre.

William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64, el 28 de diciembre, según informa este martes en un comunicado.

El sospechoso fue detenido el lunes y posteriormente fue procesado y enviado al centro penitenciario Howard Young tras no pagar una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

En diciembre, la policía había difundido en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada por una pelea doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington.

Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer murió momentos después.

Por ahora, la Policía no ha aportado más detalles de la causa de su muerte.

Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años.

En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador demócrata por Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.

El ahora acusado abrió en esa década The Stone Balloon Club, un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) al que acudían artistas como Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews, según NBC News