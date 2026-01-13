Amenazan a los Clinton con ser acusados de desacato por su desafío de plantar a un comité del Congreso sobre Epstein

Las claves nuevo Generado con IA Bill y Hillary Clinton no acudieron a la citación de un comité del Congreso de EE.UU. que investiga el caso Jeffrey Epstein. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, ha anunciado que iniciará trámites para declarar a los Clinton en desacato al Congreso. Los Clinton acusan al comité de desviar la atención de la relación de Donald Trump con Epstein y de actuar por motivos partidistas. Se han publicado documentos y fotos de Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell, incluyendo imágenes en un jacuzzi y vuelos en aviones privados.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton plantaron este martes a un comité de la Cámara de Representantes sobre el caso de Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y documentos del pederasta.

Un desafío que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, ha advertido que tendrá consecuencias. La semana que viene iniciará los trámites para declarar al matrimonio en desacato al "Congreso".

"Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente y cuándo está preparado para luchar por este país, sus principios y su gente sin importar las consecuencias. Para nosotros el momento es ahora ", aseguraron los Clinton en una carta de cuatro páginas dirigida a Comer.

"Las decisiones que has tomado y las prioridades que has establecido como presidente en relación con la investigación sobre Epstein han impedido avanzar en el descubrimiento de los hechos sobre el papel del Gobierno", reprocharon en la misiva.

Los Clinton acusan al republicano de haber intentado desviar la atención de los vínculos del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Epstein para, en su lugar, centrarla en demócratas que también tuvieron relación con este, que se suicidó en 2019 en prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

"Lo hemos hecho porque los crímenes del Sr. Epstein fueron atroces. Si el Gobierno no hizo todo lo posible por investigar y enjuiciar estos crímenes, por la razón que sea, ese debería ser el enfoque de su trabajo... No hay evidencia de que lo estén haciendo", lamentan.

"No hay ninguna explicación plausible para lo que están haciendo más allá de la política partidista", dijeron, y agregaron que esperan que Comer ordene al comité que los declare en desacato.

Epstein y Clinton

El Comité de Supervisión es el órgano de la Cámara Baja encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir documentos oficiales, desde el que los demócratas han difundido las imágenes y documentos relacionados con Epstein y su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, antes de que la ley aprobada por ambas cámaras obligara al Departamento de Justicia a sacar a la luz todos los documentos relacionados con el caso que no estén clasificados.

Pese a que la ley daba de plazo para publicar los documentos no clasificados hasta el pasado 19 de diciembre, el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los archivos, tras argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada.

Unos días más tarde, aseguraron haber recibido un millón de nuevos documentos relacionados con el caso.

Entre los archivos que sí se hicieron públicos el pasado diciembre se encontraban los relacionados con Bill Clinton, quien tuvo una relación social con Epstein, pero que niega haber sabido nada de sus delitos o haber estado en su isla.

Dentro de esas publicaciones hay numerosas fotografías de Bill Clinton con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, incluidas imágenes en un jacuzzi, en una piscina y en viajes en avión.

Clinton en un jacuzzi DOJ

​También se incluyen registros de vuelos de aviones privados de Epstein donde aparece Clinton en varios trayectos internacionales a principios de los 2000, así como vuelos entre Florida, Nueva York y Londres.