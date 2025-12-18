Varios muertos tras estrellarse una avioneta en Carolina del Norte

Imagen del avión estrellado en llamas en Statesville (Carolina del Norte, EEUU). BNO News

Varias personas han muerto tras estrellarse una avioneta en Statesville, en Carolina del Norte (EEUU), según informó BNO News.

Todos los ocupantes de la aeronave, seis, habrían fallecido en el accidente cuyas causas aún se desconocen.

Varias imágenes y vídeos en redes sociales muestran a la avioneta destrozada sobre la pista de aterrizaje y envuelta en llamas y una gran humareda negra.

BREAKING: Multiple people killed after plane crashes in Statesville, North Carolina pic.twitter.com/8fyIksqn4d — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) December 18, 2025

