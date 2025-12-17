Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso a la nación, según afirma el activista ultra Tucker Carlson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, este miércoles en la Base Aérea de Dover, Delaware, EE.UU Reuters

El activista ultraconservador Tucker Carlson aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarará la guerra a Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 hora local", dijo el agitador en el podcast Judging Freedom, de tendencia conservadora.

La Casa Blanca anunció el martes que Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión. También manifestará los planes que tiene para llevar a cabo durante los tres próximos años, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se prevé que durante su alocución el republicano aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra unas dos docenas de supuestas narcolanchas, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

Trump aseguró el martes en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y el martes ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

El mandatario estadounidense justiticó esta medida asegurando que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la llamada derecha alternativa en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

Maduro habla con Guterres

Mientras, Maduro mantuvo este miércoles una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el Caracas y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Según un comunicado de Venezuela, Maduro denunció a Guterres el bloqueo anunciado por Trump de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Maduro calificó estas declaraciones como "expresiones de abierto carácter colonial" y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, quien señaló que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como "el mayor robo" de la historia estadounidense la nacionalización de 1976 por parte de Caracas.

"Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", señala el comunicado de Venezuela.

Además, el texto menciona que el mandatario venezolano expuso el "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares".

Maduro calificó estas acciones como parte de una "diplomacia de la barbarie" que es "ajena a la convivencia internacional" y reiteró la voluntad de Venezuela de "defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz".

Por su parte, Guterres reafirmó su "compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", según el comunicado de Venezuela.

El secretario general de la ONU destacó la necesidad de "evitar cualquier escalada o confrontación" y advirtió que un conflicto armado en la región "carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe".