Los demócratas de la Cámara de Representantes publican varias imágenes de la exclusiva 'isla de los pedófilos' de Jeffrey Epstein

Las claves nuevo Generado con IA Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron imágenes y videos inéditos de la isla privada de Jeffrey Epstein, epicentro de abusos sexuales durante décadas. Las fotos muestran estancias lujosas, una habitación con máscaras y un sillón de dentista, así como objetos personales como un teléfono con contactos y una pizarra con palabras clave. Entre los videos divulgados se encuentran recorridos por dormitorios y zonas de la casa, además de imágenes de la piscina y estatuas en la propiedad. La publicación se produce mientras el Congreso presiona a la Administración Trump para divulgar archivos de Epstein antes de una fecha límite establecida.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU publicaron este miércoles varias fotografías y videos de la exclusiva isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe, epicentro durante décadas del abuso sexual a niñas y mujeres por parte del difunto delincuente sexual.

Las imágenes reveladas este miércoles -10 fotografías y 4 vídeos- muestran la vivienda que poseía el magnate en Little Saint James, una de las dos islas que poseía en las Islas Vírgenes de EEUU junto a la de Great Saint James, apodada por algunos lugareños como "la isla de los pedófilos", según informó el New York Times.

Las fotografías muestran varias estancias de la lujosa propiedad de Epstein como algunos dormitorios, una especie de oficina o biblioteca y una inquietante habitación con máscaras en la pared y un sillón de dentista.

El New York Times informó que la última novia de Epstein era una dentista que compartía consultorio con una de sus empresas fantasma

Otras imágenes muestran objetos como un teléfono con nombres escritos en botones de marcación rápida -"NY Office", "Darren Off" o "Darren Cell"- o una pizarra con las palabras "poder", "engaño", "espejo en la cara", "tiempo", "intelectual", "político", "música", "verdad" y "¡aparece!", todas relacionadas entre sí con líneas.

Una pizarra con varias palabras escritas en una de las estancias de la vivienda. Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU.

Uno de los cuatro vídeos publicados ofrece un breve recorrido por uno de los dormitorios. En 16 segundos, el clip comienza en un pequeño baño privado, antes de que la cámara se mueva alrededor de la habitación, donde hay una alfombra en el suelo, una cómoda blanca, una cama con dosel, un escritorio y sillas.

Otro de los videoclips publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes es un vídeo que comienza mirando hacia el mar, antes de que quien lo grabe camine atravesando unos setos hacia una piscina, donde también se ve una estatua de bronce y edificios con techos azules brillantes.

Video and Images from EPSTEIN ISLAND dropped from House Oversight Committee.



pic.twitter.com/pKARp0Dc9u — Pontifex (@TheOhaPontifex) December 3, 2025

Otra fotografía muestra un cartel en la propiedad de Epstein advirtiendo a la gente que no se permite el paso en la zona.

La publicación de estas imágenes y videos se produce menos de dos semanas después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley que ordenaba la publicación de archivos relacionados con Epstein, lo que fue aclamado como un punto de inflexión significativo en una lucha de meses por los documentos.

El teléfono de Epstein con contactos directos guardados para llamar. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la publicación de este miércoles no tiene nada que ver con ese proyecto de ley, sino que parece responder a un esfuerzo del Congreso para mantener la presión sobre la Administración Trump antes de la fecha límite del 19 de diciembre para que el Departamento de Justicia publique los archivos.

Un grupo bipartidista de congresistas solicitó este miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, una actualización sobre la Ley de Divulgación de Archivos de Epstein.

En una carta, "solicitan una reunión informativa, ya sea en un entorno clasificado o no clasificado, para discutir el contenido completo de esta nueva información en su posesión cuando le resulte conveniente", pero no más tarde de este viernes.