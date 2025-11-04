Muere a los 84 años el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney, gran impulsor junto a Bush de la guerra de Irak

Las claves nuevo Generado con IA Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, falleció a los 84 años debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares. La familia de Cheney comunicó que su esposa Lynne, sus hijas Liz y Mary, y otros familiares estuvieron presentes en el momento de su fallecimiento. Cheney tuvo una extensa carrera política, desempeñándose como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de Estados Unidos.

Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de George W. Bush, murió anoche a la edad de 84 años por complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, según ha anunciado este martes su familia a través de un comunicado.

"Su amada esposa durante 61 años, Lynne, sus hijas, Liz y Mary, y otros miembros de su familia estuvieron con él cuando falleció", recoge la nota, difundida por el periodista Jake Sherman, cofundador del portal de noticias Punchbowl.

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos", subraya la carta.

Cheney también desempeñó el cargo de líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, pero pasará a la posteridad como uno de los arquitectos de la denominada "guerra contra el terror" tras el 11-S, una política que motivó la invasión de Afganistán y la guerra de Irak.

Cheney sufrió cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y utilizaba desde 2001 un dispositivo para regular su ritmo cardíaco. Sus problemas de salud, sin embargo, no le impidieron ejercer el cargo de manera implacable.

Y es que Cheney también será recordado como el vicepresidente que más poder amasó en la Casa Blanca por el ascendente que ejercía sobre Bush. No en vano, el dirigente republicano había servido en el Gobierno de su padre, George H. W. Bush, como jefe del Pentágono, y antes había trabajado como jefe de Gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Gerald Ford.

En 2012, tres años después de retirarse, Cheney se sometió con éxito a un trasplante de corazón. Desde entonces, mantuvo una actividad pública normal.

El vicepresidente de Bush, sin embargo, sorprendió a la sociedad estadounidense el pasado mes de noviembre cuando anunció que apoyaba a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones frente a Donald Trump, a quien consideraba como una amenaza para la democracia.

"Tenemos el deber de anteponer el país al partidismo para defender nuestra Constitución", declaró entonces, alineándose con su hija Liz Cheney, excongresista republicana por Wyoming, que rompió con el trumpismo tras el asalto al Capitolio de enero de 2021.

