Estados Unidos neutraliza un ciberataque capaz de tumbar las redes telefónicas de Nueva York

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desmantelado una red de dispositivos electrónicos distribuidos por la zona metropolitana de Nueva York que, advierte Washington, representaba una amenaza inmediata para los altos funcionarios del Gobierno estadounidense.

La investigación ha dado con más de 300 servidores de SIM y cerca de 100.000 tarjetas ubicados en distintos puntos. Los miembros de la red tenían capacidad para dar avisos anónimos de atentados, desactivar antenas de telefonía móvil, facilitar ataques de denegación de servicio y establecer canales de comunicación cifrados entre criminales.

La mayoría de los dispositivos se concentraba en un radio de 60 kilómetros de la Asamblea General de la ONU. La investigación sigue abierta.

