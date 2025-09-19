Trump anuncia que viajará a China a principios de 2026 tras llegar un acuerdo sobre TikTok y fentanilo que Xi no confirma

Trump habla a bordo del Air Force One a su regreso de una visita de Estado a Gran Bretaña. Kevin Lamarque Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este viernes que ha alcanzado un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para que TikTok continúe operando en el país norteamericano.

Según Trump, el pacto llegó tras una llamada telefónica entre ambos y se formalizará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Corea del Sur a finales de octubre.

Además, el presidente estadounidense ha anunciado que viajará a China a principios de 2026, y que Xi visitará Estados Unidos en una fecha aún por determinar.

El acuerdo sobre TikTok implica la transferencia de la propiedad de la aplicación de su matriz china, ByteDance, a inversores estadounidenses, lo que permitiría su continuidad en el mercado estadounidense.

Esta medida busca evitar la prohibición total de la plataforma, que había sido prevista por una ley aprobada por el Congreso de EEUU en 2024.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, expresó su optimismo respecto a la culminación del acuerdo tras la conversación entre Trump y Xi. Sin embargo, las autoridades chinas no han confirmado públicamente el pacto.

La agencia oficial Xinhua calificó la llamada como "positiva y constructiva", pero señaló que las consultas entre los equipos de ambos países continúan para resolver adecuadamente el asunto de TikTok.

Trump y Xi abordaron, a su vez, otros asuntos de interés bilateral, como el comercio, la lucha contra el tráfico de fentanilo y la situación en Ucrania.

El presidente estadounidense destacó que las conversaciones fueron "muy productivas" y expresó su deseo de continuar el diálogo en la próxima cumbre de la APEC. El presidente chino instó a EEUU a abstenerse de imponer restricciones comerciales unilaterales.