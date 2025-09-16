Trump anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares contra el 'New York Times' por difamación y calumnia

Donald Trump atiende a la prensa el pasado 14 de septiembre antes de volar a Washington en el Air Force One. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a presentar una demanda por difamación y calumnia de 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times (NYT), días después de que el periódico haya publicado varios artículos sobre sus vínculos con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de pederastia y condenado por prostitución.

Esta declaración se produce después de que Trump amenazara la semana pasada con demandar al diario neoyorquino por sus informaciones sobre la felicitación que envió a Epstein por su 50 cumpleaños. Una tarjeta en la que Trump acompañaba un dibujo sexual, el contorno de una mujer desnuda donde aparece también su firma. Aunque el presidente estadounidense niega que esa sea su rúbrica.

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda de 15.000 millones de dólares por difamación y calumnia contra el New York Times", ha anunciado Trump en un mensaje en la red Truth Social.

El diario aún no ha querido dar una respuesta oficial al respecto, según apunta Reuters.

Trump acusa al NYT de mentir sobre él, su familia y sus negocios, así como sobre los movimientos e ideologías liderados por el Partido Republicano, como el Movimiento America First y Make America Great Again (MAGA).

El presidente estadounidense señala en su mensaje que la demanda se presentará en Florida, pero no ha dado más detalles.