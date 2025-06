Trump enfurece por un informe de inteligencia que dice que el programa nuclear iraní no se ha destruido y culpa a los medios

Donald Trump vuelve a embestir contra los servicios de inteligencia del país que preside. Después de refutar a su directora de Inteligencia Nacional asegurando que Irán sí estaba en disposición de desarrollar una bomba nuclear -Gabbard había afirmado lo contrario el pasado marzo en el Congreso-, el mandatario republicano ha desmentido ahora las conclusiones del primer informe militar clasificado sobre el bombardeo del pasado domingo contra las principales plantas iraníes de enriquecimiento de uranio.

El documento, adelantado por la cadena CNN y publicado por otros medios como The New York Times o The Washington Post, indica que las 14 bombas antibúnker arrojadas por los bombarderos B-2 y la treintena de misiles Tomahawk disparados por los submarinos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán solo han conseguido interrumpir el programa nuclear iraní durante unos meses, y no destruirlo por completo, como habían presumido Trump y las principales figuras de su Administración.

El presidente, como ha hecho tantas otras veces, ha cambiado el foco del debate y ha arremetido contra los medios que se han hecho eco del informe: "Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas", ha exclamado en un mensaje escrito todo en mayúsculas y publicado en Truth Social.

Un bombardero B-2 que participó en el ataque poco antes de despegar de la base de Whiteman. Fuerza Aérea de EEUU

El informe preliminar, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, la principal agencia de inteligencia del Pentágono, recoge que las bombas GBU-57 de 13.000 kilos sellaron las entradas a dos de las instalaciones, pero no derrumbaron sus edificios subterráneos. También que gran parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido se trasladaron antes de la Operación Martillo de Medianoche, probablemente a lugares secretos.

La inteligencia estadounidense, a falta de una radiografía más detallada que se elaborará en las próximas semanas, reconoce que el programa nuclear iraní solo ha podido ser retrasado unos meses. Según fuentes conocedoras del informe citadas por The Washington Post, algunas centrifugadoras, las máquinas utilizadas para enriquecer el uranio utilizado en una bomba nuclear, han quedado intactas.

Ya desde La Haya, donde se celebra la cumbre de la OTAN, Trump incidió en sus críticas contra los medios y presumió de que el bombardeo "acabó con la guerra" y causó "una destrucción total": "Fue una operación perfecta, un ataque devastador". El mandatario añadió que el informe contiene información "no conclusiva", pero se reafirmó en la "destrucción completa" de las plantas nucleares iraníes. Estuvo acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio, que adelantaron que el FBI ya ha abierto una investigación para analizar la filtración.

Informe "absurdo"

Desde la Casa Blanca han salido en tromba para negar las valoraciones del informe. El propio Hegseth reconoció el martes la existencia del informe, aunque discutió la conclusión de que el daño a las instalaciones nucleares no había sido decisivo. "En base a todo lo que hemos visto -y lo he visto todo- nuestra campaña de bombardeos destruyó la capacidad de Irán de crear armas nucleares", dijo en un comunicado citado por Reuters.

"Nuestras enormes bombas impactaron en el punto exacto de cada objetivo y funcionaron a la perfección. El impacto de esas bombas quedó sepultado bajo una montaña de escombros en Irán, así que quien diga que no fueron devastadoras solo intenta socavar al presidente y el éxito de la misión", añadió Hegseth.

Esquema del despliegue aéreo de la Operación Martillo de Medianoche Departamento de Defensa de EEUU

Unas palabras similares a las pronunciadas por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, o el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff. "Arrojamos 12 bombas antibúnker sobre Fordow. No hay duda de que atravesaron la cubierta de la instalación y no hay duda de que fue destruida. Los informes que, de alguna manera, sugieren que no logramos el objetivo son completamente absurdos", aseguró este último.

El informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, según The New York Times, indica que los emplazamientos iraníes no resultaron tan dañados como se esperaba y que Irán conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez.

Imagen de satélite de la planta de Fordow tras los ataques de EEUU e Israel. Reuters / Maxar Technologies

A pesar de que todavía no se ha podido hacer una inspección sobre el terreno, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha calificado de "muy significativos" los daños registrados en la planta de Fordow tras el bombardeo estadounidense. La agencia de la ONU, sin embargo, reconoció el martes que Teherán está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear.