Trump amenaza con no ir al debate con Kamala del 10 de septiembre por un cambio en las normas

El expresidente de EEUU y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump (2017-2021), amenazó este lunes con retirarse del debate con su rival demócrata, Kamala Harris, en el canal ABC el próximo 10 de septiembre, sugiriendo ahora que la cadena previamente acordada era parcial.

"¿Por qué haría el debate contra Kamala Harris en esa cadena?", escribió Trump en las redes sociales el domingo por la noche, acusando a ABC de pretender cambiar las reglas acordadas.

El portavoz de Harris, Brian Fallon, señaló este lunes que la campaña de la vicepresidenta quería que la emisora mantuviera encendidos los micrófonos de los candidatos durante todo el 'cara a cara', no silenciados cuando su oponente hablaba como en el último debate presidencial con Joe Biden.

"El vicepresidente está listo para lidiar con las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real. Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio", señaló Fallon en un comunicado.

Por su parte, Jason Miller, asesor principal de la campaña de Trump , señaló en otro comunicado que ya habían acordado los mismos términos que el debate de junio de CNN, que tuvo micrófonos silenciados: "Dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas".

Sin embargo, Trump dijo este lunes a los periodistas que prefería tener su micrófono encendido, añadiendo que no le gustó que lo tuvieran silenciado la última vez y que no se estaba preparando mucho para el enfrentamiento contra su nuevo rival. "A mí no me importa. Probablemente preferiría tenerlo puesto. Pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez", insistió el magnate.

En una declaración en un evento de campaña en Virginia, Trump criticó, a su juicio, la "hostilidad" del canal hacia los conservadores y reprochó que se esté contemplando un cambio de las normas. "Preferiría hacerlo en NBC. Preferiría hacerlo en CBS. Francamente, creo que CBS es muy injusto, pero lo mejor del grupo, y ciertamente lo haría en Fox, incluso en CNN. Creo que CNN nos trató muy justamente la última vez", aseguró.

En cualquier caso, el candidato republicano subrayó que no se estaba preparando demasiado el debate: "No le dedico mucho tiempo, creo que me he estado preparando para un debate toda mi vida".