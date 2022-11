San Francisco dará 1.200 dólares al mes a un grupo de transexuales con el programa GIFT ("regalo")

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, ha puesto en marcha un nuevo programa para proporcionar una ayuda mensual durante 18 meses, sin condiciones, a un grupo de residentes transgénero, no binarios y de género diverso con bajos ingresos.

El miércoles pasado la alcaldesa anunció la ayuda, que lleva por nombre 'Ingresos Garantizados para las personas Transgénero' (Guaranteed Income for Transgender People, GIFT por sus siglas en inglés). Esta ayuda permitirá distribuir 1.200 dólares al mes a 55 individuos durante 18 meses y empezará en enero de 2023. El programa GIFT forma parte de una iniciativa de ingresos básicos que ha lanzado la ciudad, y que incluye un programa piloto para artistas que se han visto afectados de forma desproporcionada por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la página web del programa, quienes soliciten la ayuda deben ser "transgénero, no binarios, no conforme con su género o intersexuales" y han de tener más de 18 años, unos ingresos de no más de 600 dólares al mes y residir en la ciudad y en el condado de San Francisco. Para pedir la ayuda hace falta también presentar una fotografía identificativa y verificar su residencia y sus ingresos.

Si finalmente se les concede la ayuda, quienes la hayan solicitado deben completar una encuesta cada tres meses durante el tiempo que dure el programa: de enero de 2023 a junio de 2024.

"Sabemos que nuestras comunidades trans experimentan unas tasas de pobreza y discriminación altísimas, por lo que este programa pretende ayudar a las personas de esta comunidad", señaló Breed en una declaración recogida por la cadena KGO-TV, filial de ABC. "Seguiremos desarrollando programas como este para proporcionar a los más necesitados los recursos financieros y los servicios necesarios para que prosperen".

Si bien 1.200 dólares puede ser una ayuda insuficiente en una ciudad que tiene una renta per cápita cercana a los 3.000 dólares, es mejor que no tener nada, según apuntan desde la comunidad transexual de San Francisco.

La alcaldesa London Breed se ha centrado en las áreas más necesitadas de la ciudad, según informa la publicación estadounidense them. Una encuesta sobre transexualidad realizada a nivel nacional en EEUU en 2015 revela que el 29% de los transexuales adultos vive en la pobreza y tienen casi el doble de posibilidades de quedarse sin trabajo que las personas cis género.

Una investigación reciente señala que dar dinero directamente a las personas que lo necesitan no sólo les ayuda a corto plazo, sino que también puede crear un efecto dominó en beneficio de toda la comunidad.

