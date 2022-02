La caída de Jeff Zucker, uno de los más poderosos de EEUU, por ocultar una relación en la CNN

El presidente de CNN, Jeff Zucker, ha renunciado a su cargo tras reconocer que no informó sobre una relación sentimental con otra directiva de la cadena. Zucker, quien está divorciado desde hace tres años, reconoció que debía haber hecho pública esa nueva relación cuando empezó. "Pero no lo hice", dijo. De esta manera, uno de los hombres más influentes de Estados Unidos, y clave entre los medios de comunicación, da un paso a un lado.

"Me equivoqué y en consecuencia hoy presento mi dimisión", agregó el ejecutivo, que comenzó a trabajar en la CNN en enero de 2013. Según el diario The New York Times, la relación es con Allison Gollust, vicepresidenta ejecutiva y jefa de mercadeo para la cadena.

La relación se ha conocido durante la investigación abierta contra el presentador de la CNN Chris Cuomo por la presunta ayuda que prestó a su hermano, el gobernador Andrew Cuomo, sobre cómo abordar las acusaciones vertidas contra el político por acoso sexual.

Allison Gollust, una de las más cercanas colaboradoras de Zucker.

Los abogados del presentador informaron a la cadena de que tenían en su posesión mensajes entre Zucker, Gollust, Andrew Cuomo y el personal de Andrew Cuomo.

Cravath, Swaine & Moore, el bufete que investiga la etapa de Cuomo en la cadena, preguntó a Zucker sobre su relación e hicieron unas entrevistas a trabajadores del medio. Tras ello Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, informó a Zucker de que no podía permanecer en la empresa.

"Durante la investigación sobre Chris Cuomo en la CNN fui preguntado sobre una relación consentida con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado más de 20 años", escribió Zucker en un comunicado.

Gollust era considerada una de las más cercanas colaboradoras de Zucker y, el año pasado, su nombre sonaba como eventual candidata a sustituirle a la cabeza de la cadena, según informó en febrero del 2021 la cadena NBC.

Fin de una era

El mandato de Zucker ha durado nueve años. A punto de cumplir una década al frente de uno de los medios más importantes a nivel mundial (647.000 espectadores en horario de máxima audiencia), el futuro de la cadena se torna en forma interrogante de manera inesperada. Lo hace cuando el medio está inmerso en el lanzamiento de un servicio de 'streaming' mediante suscripción, clave en su estrategia. Por si fuera poco, WarnerMedia, la empresa matriz, está en medio de una adquisición por parte de Discovery Inc.

Su idea era quedarse hasta entonces. Al menos, así lo afirmó la última vez que se refirió a su futura salida. En aquella ocasión se retractó d eun anuncio anterior en el que había asegurado que se amrcharía a finales de 2021 dado que su contrato acababa en esas fechas.

La importancia de Zucker, de 56 años, es tal que su papel como ejecutivo detrás de las cámaras tenía tanto protagonismo como el de los presentadores que estaban bajo su supervisión. A ellos les daba indicaciones que recibían mediante el auricular. Y lo mismo ocurría en la sala de control de producción. Mandaba desde la sombra.

Contrató a Donald Trump en 2004 para un programa televisivo llamado 'El aprendiz', en el que el magnate era el encargado de elegir quién debía ser despedido entre un grupo de empresarios que competían por dirigir una de las empresas del que acabó siendo presidente de los Estados Unidos. Ya con él en la Casa Blanca, la audiencia de su cadena se elevó, beneficiada por los ataques que Trump lanzaba a Zucker en Twitter, en una relación claramente deteriorada.

Mucho antes, en 1992, con 26 años, lideró al programa 'Hoy dia' en NBC para convertirlo en líder de audiencia. Era el primer gran paso de una carrera de 30 años. Acabó diigiendo los negocios televisivos, tanto de entretenimiento como deportes, de NBCUniversal.

En declaraciones recogidas por The New York Times la reconocida presentadotra Alisyn Camerota aseguró que "es una pérdida increíble: "Son dos adultos que consienten y ambos son ejecutivos. Que no puedan tener una relación privada se siente incorrecto".

Hasta que se concluya la adquisición Michael Bass, Amy Entelis y Ken Jautz, tres ejecutivos, serán los encargados de liderar a la compañía.

Otros casos similares



Su dimisión tiene coincidencias con otros tres que han marcado renuncias o marchas muy sonadas recientemente. Bill Gates abandonó la junta directiva de Microsoft en 2020 cuando la empresa abrió una investigación sobre una relación sentimental con una empleada, después de que una ingeniera revelara en una carta haber mantenido una relación durante años con el fundador de la empresa. En mayo de 2021 Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio tras más de 27 años de relación.

Por su parte, en 2019, el director ejecutivo de McDonald's, Steve Eastebrook, fue despedido por mantener una relación que contravenía la política de la empresa. Según los estándares de conducta de la cadena de restaurantes, los empleados que tengan una relación directa o indirecta de trabajo tienen prohibido entablar una relación sentimental. "No es apropiado mostrar favoritismo o tomar decisiones comerciales basadas en emociones o amistades y no en el interés de la empresa", recoge la política de McDonald's.

Del mismo modo, en junio de 2018, el más alto ejecutivo de Intel, Brian Krzanich fue reemplazado de su cargo tras cinco años en él, tras descubrirse que mantuvo una relación sentimental no autorizada con una persona empleada en la compañía. En un comunicado difundido entonces, Intel dejó claro que la relación que mantuvo Krzanich con alguien de la empresa está en contra del código de la compañía que establece que los miembros de la dirección tienen prohibido "confraternizar" con empleados de la compañía.

Sigue los temas que te interesan