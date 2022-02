Dimite el presidente de la CNN, Jeff Zucker, tras admitir una relación con una compañera de trabajo

El presidente internacional de la cadena CNN, Jeff Zucker, ha presentado su dimisión "con efecto inmediato".

Zucker ha emitido un comunicado en el que señala que "como parte de una investigación realizada durante la época en la que Chris Cuomo estaba en la CNN, se me preguntó sobre una relación consentida con uno de mis compañeros más próximos, una persona con la que he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación había evolucionado en los últimos años. Y aunque se me pidió que revelara cuando empezó todo, no lo hice. Me equivoqué. Y como consecuencia de todo ello, presento mi dimisión".

Zucker no menciona a ese compañero de trabajo en su comunicado, pero mantiene una relación con Allison Gollust, directora de márketing de CNN, y que permanecerá trabajando para la cadena.

Poco después de hacerse público el comunicado de Zucker, Jason Kilar, CEO de CNN y de la matriz Warner Media, envió un email a los empleados en el que señalaba: "He aceptado la dimisión de Jeff Zucker como presidente de WarnerMedia News and Sports, y presidente internacional de CNN. Agradecemos a Jeff el trabajo que ha realizado durante los últimos 9 años".

En su correo electrónico Kilar añade: "Anunciaremos un plan de liderazgo interino en breve. Nuestras organizaciones están en la cima de sus sectores y están bien preparadas para afrontar las próximas etapas".

