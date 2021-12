El joven de 15 años, autor del tiroteo en un instituto de EEUU, imputado por terrorismo y asesinato

El joven de 15 años que mató a cuatro personas y herido a otras siete en un tiroteo en un instituto de la localidad de Oxford ha sido imputado por terrorismo y asesinato por la fiscal del condado de Oakland, en el estado de Michigan. La fiscal Karen Macdonald presentó los cargos contra el adolescente, que será juzgado como adulto.

"Los hechos sugieren que no fue un acto impulsivo", dijo Macdonald en rueda de prensa al anunciar la imputación: Un cargo de terrorismo con resultado de muerte, cuatro cargos de asesinato en primer grado, siete cargos de asalto con intento de asesinato y doce cargos por posesión de un arma de fuego para cometer un delito.

El suceso se produjo este martes en la citada localidad situada a al norte de la ciudad de Detroit, cuando de acuerdo con el relato de las autoridades el joven accedió al centro educativo con el arma guardada en su mochila y se dirigió al baño. Poco después, salió con una pistola modelo Sig Sauer de 9 milímetros en mano y empezó a disparar a alumnos que se encontraban cerca del cuarto de baño.

A causa de este tiroteo el martes fallecieron tres alumnos, un joven de 16 años y dos chicas de 14 y 17 años, mientras que esta mañana se ha conocido la cuarta víctima, otro estudiante de 17 años. Además, resultaron heridas otras siete personas.

En rueda de prensa este miércoles, el alguacil del condado de Oackland, Michael Bouchard no quiso especular sobre los motivos y explicó que tanto el joven como sus padres cuentan con abogado y no hablan ya con la policía. Sí reconoció que la Policía supo tras el tiroteo que los padres del joven acudieron la mañana misma del suceso al instituto para hablar con los profesores sobre el comportamiento en clase de su hijo, que preocupaba en el centro.

No obstante, recalcó que no había "nada" que apuntase a que el joven pudiese cometer un acto de violencia tan "brutal" sobre sus compañeros. Además, negó que hubiera indicio alguno de que el chico fuera víctima de acoso en el colegio, porque no consta ni en su expediente ni había conocimiento de denuncia alguna en el centro.

Fue Bouchard quien en la noche del martes confirmó también que la pistola utilizada en el tiroteo fue comprada por el padre del sospechoso sólo cuatro días antes. El alguacil aseguró que se está recopilando numerosa información, entre la que citó vídeos y documentos, para armar este caso.

Entre los datos que aportó en la conferencia de prensa de esta tarde, destacó que se han recuperado treinta casquillos, por lo que el joven efectuó al menos ese número de disparos. El tirador no resultó herido y "se rindió sin problemas" según dijeron el martes las autoridades.

