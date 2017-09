Un aspirante a senador republicano por Alabama saca su arma en mitad de un mitin

En Alabama se está fragando una lucha por el puesto de candidato a senador de EEUU en el partido Republicado por ese estado que va más allá de la confrontación electoral. Roy Moore y Luther Strange, que opta a la reelección, han llevado a la arena electoral la pelea que hay dentro del partido en Washington.

En este caso, el presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado a favor de Luther Strange, mientras que su exasesor en la Casa Blanca, Steve Bannon, ha aparecido en mítines junto a Roy Moore.

En esta partida de ajedrez que tiene a Alabama como tablero, el candidato Roy Moore ha hecho un intento desesperado por conseguir votos en los últimos días de campaña y ha sacado su arma en un mitin asegurando que él sí cree en la Segunda Enmienda, o lo que es lo mismo, en el derecho de los estadounidenses a llevar armas.

"Ha sido muy difícil para mi esposa y para mí aguantar estos casi tres meses de anuncios negativos que no podíamos responder con dinero, porque no lo teníamos. Anuncios que eran completamente falsos diciendo que no creo en la Segunda Enmienda", explicó Moore momentos antes de sacar su revólver.

Donald Trump, que ha participado en mítines junto a Strange, cree que Moore tendría serias dificultades para ganar al candidato demócrata el próximo 12 de diciembre.

Además, Moore representa el ala más conservadora de los republicanos apoyando la ley de los 10 mandamientos y en contra del el matrimonio homosexual.