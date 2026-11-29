Venezuela reúne a más de 13.000 músicos para romper el récord Guinness de la banda más grande

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LO ESENCIAL Las claves Entre 13.000 y 15.000 músicos se han congregado en Caracas para intentar batir el récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo. El despliegue contó con la participación de 336 bandas de todo el país, las cuales acumularon alrededor de 26.000 horas de ensayo previo. De obtener la certificación oficial, Venezuela superará el récord que ostentaba Japón desde mayo de 2025 con 12.269 personas. El país suramericano ya logró en 2021 el récord de la orquesta más grande del mundo con 8.573 músicos interpretando la 'Marcha Eslava'.

Entre 13.000 y 15.000 músicos se reunieron este domingo en Venezuela para romper el récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), aunque todavía se debe esperar por la certificación oficial.

Para lograr el despliegue y batir el récord, 336 bandas de todo el país sumaron unas 26.000 horas de ensayo, detalló VTV.

Los músicos se reunieron a partir de las 04:00 hora local (8.00 GMT) de este domingo y el acto comenzó alrededor de las 15:00 (19:00 GMT) en el paseo Los Próceres, en el suroeste de Caracas.

De validarse oficialmente, Venezuela le quitará el récord Guinness a Japón, país que reunió el 11 de mayo de 2025 a 12.269 personas y conformó entonces la banda de marcha más grande del mundo.

En noviembre de 2021, Venezuela batió el récord de la orquesta más grande del mundo al reunir a 8.573 músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, según la página del Libro Guinness.

Músicos de entre 12 y 77 años conformaron entonces una orquesta compuesta por flautas, oboes, clarinetes, trompetas, violines, entre otros instrumentos, para interpretar la 'Marcha Eslava', de Chaikovski.

Además, Venezuela ostenta el récord de la moneda gigante de chocolate más pesada, obtenido en 2015 con una pieza de 874 kilos, 2,40 metros de diámetro y 20 centímetros de altura.

El país suramericano le quitó el récord anterior a Italia, que en 2012 hizo una moneda de chocolate de 658 kilos.