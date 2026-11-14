Hilton, la política más votada de Brasil: "Sánchez debe aprender de Lula a tener un proyecto de país que valga la pena defender"

Alerta sobre la vulnerabilidad de los derechos LGTBI al depender de fallos judiciales en lugar de leyes consolidadas en el Congreso, exponiéndose a posibles retrocesos ante un cambio en la composición de los tribunales.

Hilton señala la vivienda como el principal campo de batalla político y advierte de que la extrema derecha se aprovechará de la especulación inmobiliaria si los gobiernos progresistas no ofrecen soluciones materiales a la población.

La diputada aconseja a Pedro Sánchez y a la izquierda española que no queden atrapados en los despachos y promuevan un proyecto de país enfocado en transformaciones sociales y el apoyo de la juventud y los movimientos en las calles.

Erika Hilton, mujer negra y trans, hace historia al convertirse en la candidata a diputada federal más votada de Brasil con casi 1,6 millones de apoyos en un país con elevadas tasas de violencia contra la comunidad LGTBI.

Brasil es un país de contradicciones. Mientras encabeza desde hace 18 años los registros internacionales de asesinatos de personas transgénero, acaba de convertir a una mujer negra y trans en la candidata más votada de la historia de su Cámara de Diputados.

Erika Hilton, de 33 años, consiguió 1.596.472 votos en las elecciones de octubre, un resultado sin precedentes para una candidata a diputada federal.

La dimensión de su victoria se comprende mejor al observar las estadísticas de violencia. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), al menos 80 personas trans fueron asesinadas en Brasil durante 2025.

El país también concentró el 30% de los 281 asesinatos de personas trans y de género diverso documentados mundialmente entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, según la organización internacional TGEU.

La violencia tiene una dimensión regional: América Latina y el Caribe concentraron el 68% de los asesinatos registrados por ese observatorio. Las cifras, basadas en casos documentados y sujetas a subregistro, permiten contextualizar el significado de la elección de Hilton.

"Esta votación no es un logro individual; es un logro profundamente colectivo y ancestral", afirma la diputada en una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL. Para Hilton, su resultado electoral refleja un cambio en la capacidad de representación política de sectores históricamente excluidos de los espacios de poder.

Erika Hilton posa con el presidente Lula da Silva. @hilton_erika Instagram

"Al mismo tiempo que Brasil sigue siendo, trágicamente, el país que más mata a mujeres trans y travestis en el mundo, también es el país que ha elegido colocar a una mujer trans y negra en lo más alto de la votación nacional", sostiene.

Miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Hilton se ha consolidado como una voz parlamentaria en defensa de los derechos LGTBI y en oposición al bolsonarismo.

Su reelección coincide con la nueva victoria presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva y con la permanencia de una fuerte representación conservadora en el Congreso.

Pero su mirada también se dirige hacia España, donde Pedro Sánchez afronta unas elecciones generales anticipadas convocadas para el 29 de noviembre, en un contexto de confrontación parlamentaria sobre la vivienda y de presión de la derecha y la extrema derecha.

Erika Hilton, la diputada más votada de Brasil. @hilton_erika

El mensaje para Sánchez

Para la diputada, la victoria de Lula ofrece una lección a la izquierda española sobre la necesidad de combinar la acción institucional con la movilización social.

"La izquierda española de Pedro Sánchez necesita aprender que nuestra principal tarea no es quedar atrapados en la lógica de los despachos o de las frías negociaciones institucionales", afirma.

Hilton considera que la movilización de la juventud y de los movimientos sociales fue fundamental para garantizar la continuidad del presidente brasileño. Según su análisis, el Gobierno de Lula consiguió presentar un proyecto político que sus simpatizantes defendieron en las calles, las redes sociales y los círculos familiares.

"Observando también la realidad de las elecciones en Brasil, la gran lección es que el Gobierno necesita ofrecer y demostrar a la población un proyecto de país que realmente merezca la pena defender", apunta. "Pero esa defensa no se hace de arriba abajo; ocurre junto a la juventud y a los movimientos sociales, ocupando las calles y las redes", remata.

La parlamentaria sostiene que los gobiernos progresistas deben impulsar transformaciones económicas capaces de producir cambios concretos en las condiciones de vida de la población.

"Lo que el liderazgo de Sánchez y la izquierda internacional necesitan entender es que, para derrotar el avance de la extrema derecha, no basta con administrar el Estado. Es necesario movilizar a la sociedad en torno a transformaciones reales y estructurales que afecten al bolsillo de los superricos y devuelvan la dignidad a quienes trabajan", sostiene.

La vivienda, otro desafío

La crisis de la vivienda en España también ocupa un lugar central en el análisis de Hilton. El encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las dificultades para acceder a una vivienda asequible son problemas que la diputada relaciona con la realidad de grandes ciudades brasileñas como São Paulo.

"Lo que ocurre en Europa es una advertencia: la vivienda es el gran campo de batalla actual y el fascismo se alimentará de la desesperación si la izquierda no se enfrenta a la especulación", afirma.

Las declaraciones de Hilton se producen en un momento especialmente delicado para el Gobierno español. Tras el rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda en octubre, Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

El Ejecutivo volvió a aprobar medidas destinadas a proteger a los inquilinos, limitar determinadas prácticas especulativas y ampliar el acceso a la vivienda. El 'Decreto Maricarmen' entró en vigor en la víspera del arranque de la campaña electoral.

Para la diputada brasileña, el episodio refleja un problema que trasciende las fronteras españolas: "La gran lección es que los gobiernos progresistas no pueden quedar atrapados en los despachos y necesitan actuar rápidamente para garantizar la dignidad material de la población".

Hilton también defiende una intervención pública más amplia en el mercado inmobiliario. En São Paulo, por ejemplo, considera prioritario aplicar la función social de la propiedad y aprovechar los inmuebles ociosos para ampliar el acceso a la vivienda.

Erika Hilton, la mujer más votada de Brasil, ejerce su derecho a voto. @hilton_erika Instagram

"Es inaceptable ver cómo se dispara la población en situación de calle mientras miles de inmuebles permanecen vacíos", subraya.

La diputada propone destinar edificios de grandes deudores a familias vulnerables y ampliar la inversión en vivienda popular. También menciona las propuestas de regulación inmobiliaria de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, como una referencia internacional que debería ser observada desde Brasil.

Los derechos LGTB bajo amenaza

La preocupación de Hilton por el avance de la extrema derecha también alcanza a los derechos de las personas LGTBI, un debate que conecta las realidades de España y Brasil.

España aprobó en 2023 la conocida 'Ley Trans', que amplió las garantías para las personas transgénero y facilitó el reconocimiento legal de su identidad. En Brasil, algunas de las principales conquistas de la comunidad, como el matrimonio igualitario y la criminalización de la homofobia y la transfobia, proceden de decisiones judiciales.

"Sí, el riesgo de retroceso es real tanto en Brasil como en Europa, porque nuestros derechos nunca fueron concesiones, siempre fueron fruto de mucha lucha", advierte.

La diputada considera que la dependencia de decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) representa una vulnerabilidad para la población LGTBI brasileña, especialmente ante posibles cambios en la composición del tribunal.

🚨 URGENTE! Na tarde de hoje, as deputadas bolsonaristas fizeram um verdadeiro ataque na Comissão das Mulheres pra IMPEDIR que a Lei garanta que mulheres tenham direito a vestiário no local de trabalho. O argumento delas? “Banheiro trans”. Vem entender! https://t.co/k3wCvcUeE6 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 11, 2026

"Una de las mayores vulnerabilidades del movimiento LGTBI+ en Brasil es el hecho de que nuestras principales conquistas jurídicas, como el matrimonio civil igualitario y la criminalización de la LGTBIfobia, no están blindadas por leyes aprobadas en el Congreso, sino garantizadas por decisiones del Supremo Tribunal Federal".

Según Hilton, ese temor también contribuyó a movilizar a la comunidad LGTBI durante la campaña presidencial de Lula. La diputada sostiene que un Gobierno de extrema derecha podría modificar la composición del Supremo mediante nuevos nombramientos, con consecuencias para los derechos reconocidos judicialmente.

"Con un tribunal controlado por visiones reaccionarias, decisiones históricas podrían cambiar y sufrir una revisión drástica de la noche a la mañana", afirma.

La derecha sigue fuerte

La reelección de Lula no se tradujo en un Congreso dominado por la izquierda. Las elecciones legislativas mantuvieron una importante representación de partidos conservadores, una situación que Hilton atribuye a la polarización política y a la organización de sus adversarios.

Erika Hilton, la diputada más votada de Brasil. @hilton_erika

"El otro lado está muy organizado, tiene liderazgos más consolidados y supo articularse mejor en la primera vuelta para elegir a su bancada conservadora", señala.

La diputada también acusa a las grandes plataformas tecnológicas de haber favorecido a sectores de la derecha durante el proceso electoral, aunque no aporta en la entrevista pruebas que permitan determinar el alcance de esa supuesta interferencia.

Para Hilton, la continuidad de Lula responde también al reconocimiento de sus políticas sociales y económicas durante anteriores mandatos. "Para toda una generación de personas mayores y también para la juventud, Lula simboliza un cambio real en la calidad de vida", afirma.

Elegida diputada federal por primera vez en 2022, con cerca de 257.000 votos, Hilton multiplicó por más de seis su resultado electoral cuatro años después. Su nueva votación superó el récord femenino anterior para la Cámara de Diputados, establecido por Joice Hasselmann en 2018.

Flávio Bolsonaro reacciona tras su derrota. Agustin Marcarian Reuters

La parlamentaria asegura que sus prioridades durante el próximo mandato incluirán la defensa de la sanidad pública, la educación, el acceso a la vivienda y los derechos de las poblaciones más vulnerables.

"Esta victoria contundente es la venganza de nuestra belleza, de nuestra alegría y de nuestro coraje contra un sistema odioso y cobarde. Querían silenciarnos o vernos muertas, pero tendrán que tragarse nuestras voces, nuestros proyectos y nuestro futuro ocupando el centro del poder", concluye.