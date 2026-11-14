EEUU atribuye el caos aéreo a un fallo del sistema de control provocado al sustituir cableado de cobre por fibra óptica

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LO ESENCIAL Las claves EEUU descarta un ciberataque y atribuye el caos aéreo a un fallo en un sistema obsoleto de la FAA durante unas labores de mantenimiento. El incidente ocurrió cuando un contratista de L3Harris sustituía el cableado de cobre por fibra óptica, provocando una saturación en el control del tráfico aéreo. El secretario de Transporte ha solicitado al Congreso más de 30.000 millones de dólares para la modernización urgente de la infraestructura aérea. Las consecuencias del cierre aéreo de cuatro horas continúan con más de 4.100 vuelos cancelados y 3.200 retrasos registrados este sábado.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de despegues ordenada el viernes no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallos en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúan investigando las causas concretas del incidente.

"No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio", dijo Duffy en una rueda de prensa.

Según el secretario, el problema se inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un router defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo", agregó Duffy.

También insistió en su petición de más fondos al Congreso, al que ha solicitado 30.100 millones de dólares (algo más de 27.300 millones de euros) para modernizar la infraestructura aérea, y aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna "prueba de intenciones maliciosas" detrás del problema en las telecomunicaciones.

Bedford también descartó una relación entre el fallo de este viernes con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

"Es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción ayer", añadió.

Miles de pasajeros en todo el país continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que ha obligado a cancelar hoy más de 4.100 vuelos cancelados, mientras otros 3.200 retrasos sufren retrasos, según el sitio de rastreo FlightAware.