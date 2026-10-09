Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y se activa la alerta de tsunami en las costas del Pacífico

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 y a 10 kilómetros de profundidad sacude el sureste de Panamá con epicentro en la localidad de Tonosí. El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. advierte sobre posibles olas de tsunami en las costas del Pacífico, afectando a países como Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua y México. Varios edificios de la antigua área bancaria de la capital panameña han sido desalojados preventivamente tras sentirse el temblor con fuerza. Chile ha establecido un estado de precaución por tsunami para la Isla de Pascua debido al seísmo en Panamá.

Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El seísmo se ha producido a lo largo de la costa sur del país. Su fuerza ha llevado al Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU a advertir sobre posibles olas de tsunami a lo largo de las costas del Pacífico americano.

Durante las próximas tres horas, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México estarán atentos a una posible llegada de agua.

De acuerdo con el USGS, el epicentro se ha registrado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.



El movimiento ha ocurrido a las 12:56 hora local (17:56 GMT). En un primer momento se ha informado de que había sido de una magnitud de 7,6, que luego ha sido actualizada a 7,7 por el USGS.



El temblor se ha sentido con fuerza en algunas zonas de la capital panameña, donde varios edificios en la antigua área bancaria han sido desalojados preventivamente, como ha podido constatar la Agencia Efe.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) ha establecido un estado de precaución por tsunami para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur.



La Isla de Pascua, también conocida como la Isla de Rapanui y ubicada a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, teme recibir el impacto del fenómeno, indicaron las autoridades, sobre las 22:41 hora continental de Chile (01:41 GMT).



Ola de terremotos

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos seísmos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.



Según el último informe del Gobierno venezolano del pasado 24 de agosto, los terremotos causaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.



En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.



Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.