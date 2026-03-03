Trump da la orden de cortar todo el comercio con España porque "es un aliado terrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, este martes en la Casa Blanca. Reuters.

El republicano ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a incrementar su gasto en Defensa al 5% en el marco de la OTAN.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha ordenado cortar todo el comercio con España tras calificarla de "aliado terrible". La decisión se produce después de que el Gobierno de Pedro Sánchez vetara el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense contra Irán. Trump también criticó que España no haya aumentado su gasto en Defensa al 5% del PIB en el marco de la OTAN. El presidente estadounidense recalcó que el problema "son los dirigentes" de España, y no su población.

"España es un aliado terrible". Con esas palabras se ha referido este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país después de que el Gobierno de Pedro Sánchez vetara el uso de las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán.

Durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, el republicano ha ido más allá de la crítica y ha anunciado represalias económicas: "Por ello, vamos a cortar todo el comercio".

"España ha sido terrible. Le dije a Scott (Bessent, Secretario del Tesoro) que cortara toda relación con España. Dijeron que no podemos usar sus bases. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie va a decirnos que no las usemos", señaló visiblemente enfadado.

Trump ha recordado que España ya se negó a incrementar su gasto en Defensa al 5% del PIB en el marco de la OTAN.

"En España hay gente maravillosa, el problema son sus dirigentes que son terribles", señaló visiblemente enfadado sin mencionar expresamente a Pedro Sánchez.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora, puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.