El Parlamento de Venezuela da luz verde al proyecto de ley de amnistía de Delcy Rodríguez para los presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves el proyecto de ley de amnistía. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad en primera votación el proyecto de ley de amnistía propuesto por Delcy Rodríguez para presos políticos desde 1999. La ley excluye a procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. El proceso de excarcelación de presos políticos comenzó el 8 de enero y, según la ONG Foro Penal, al menos 383 personas han sido liberadas desde entonces. El proyecto busca promover la reconciliación y la convivencia en Venezuela, rechazando la venganza y el odio, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, dio luz verde este jueves por unanimidad en primera votación al proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos y otros delitos graves, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

La propuesta fue presentada el 30 de enero por Delcy Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques militares de EEUU en suelo venezolano.

De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, se busca "la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad", mediante "la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos".

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", señala.

El proyecto de ley plantea que quedan excluidos de sus beneficios "aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", para luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

La norma se remite entonces al mandatario, quien la firma, y entra en vigor una vez se publique en Gaceta Oficial, el medio oficial de difusión.