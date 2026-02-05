María Corina Machado desliza que Venezuela podría celebrar elecciones en menos de un año si Trump da luz verde

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado afirma que Venezuela podría celebrar elecciones en menos de un año si cuenta con el apoyo de Donald Trump. Tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU., Delcy Rodríguez asumió el poder y Washington ha valorado el cumplimiento de sus exigencias. Machado destaca la cultura democrática y el apoyo popular en Venezuela, y confía en un proceso electoral pronto con respaldo internacional. El Gobierno venezolano propone una ley de amnistía para impulsar el diálogo político y ha iniciado la liberación de casi 900 personas detenidas desde 1999.

María Corina Machado aventura que Venezuela podría celebrar elecciones antes de que acabe este año. "Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual podría completarse en nueve o diez meses", ha asegurado en una entrevista con Politico. No obstante, la opositora ha reconcido que todavía no ha abordado este supuesto con el presidente Donald Trump.

El jefe de la Casa Blanca, tras ordenar la captura del autócrata Nicolás Maduro en una fulgurante operación militar lanzada sobre Caracas el pasado 3 de enero, ha repetido en varias ocasiones que el control de Venezuela y sus recursos petroleros podría alargarse durante varios años. "solo el tiempo lo dirá", afirmó a The New York Times.

Trump recibió a mediados de enero en Washington a María Corina Machado. Durante el encuentro, la opositora venezolana agasajó al mandatario republicano con su medalla del Nobel de la Paz y declaró que se podía contar con él para "la libertad de Venezuela" y la liberación de todos los presos políticos. No obstante, en la reunión no se abordó un hipotético calendario para convocar elecciones democráticas.

Tras la captura de Maduro, la Administración Trump ha optado por una aproximación pragmática al Gobierno de Venezuela, colocando en el poder a Delcy Rodríguez, hasta entonces número dos del chavismo. Pese a las declaraciones públicas de la presidenta encargada criticando la captura de Maduro, Washignton ha celebrado que esté cumpliendo con todas las demandas.

En la entrevista con Politico, Machado ha expresado su optimismo para que los venezolanos acudan a las urnas en un plazo relativamente corto de tiempo. "Tenemos una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras Fuerzas Armadas también apoyan la transición a la democracia", ha garantizado.

Venezuela celebró elecciones presidenciales en 2024 en las que se impuso el candidato opositor Edmundo González Urrutia, a pesar de que el régimen chavista se apropió de la victoria. "Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", ha manifestado Machado.

Contactos Gobierno-oposición

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó el miércoles que espera que el proyecto de amnistía propuesto por Delcy Rodríguez "potencie de manera acelerada" el diálogo político convocado por el Gobierno.

Tras un encuentro con partidos de un sector de la oposición para entablar el proceso de diálogo, el diputado dijo que la propuesta de ley es "un aporte inicial unilateral" del Ejecutivo, que se decidió "sin ningún tipo de consulta" y que aspira lograr consensos para que sea aprobada por unanimidad en el Legislativo.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo que esperan que la amnistía para los detenidos desde 1999 hasta la actualidad sea "suficientemente amplia" para que puedan ser liberados "todos los sectores" que "no estén incursos en graves delitos".

En este sentido, señaló que la legislación servirá para establecer "los mecanismos" para las liberaciones, y espera que dé "un mensaje poderoso" y "potente" de la "intención de un nuevo momento político" en el país suramericano.

Estos anuncios se dieron en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado, que afirma que hasta ahora han sido liberadas 895 personas.