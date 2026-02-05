Cuba apuesta por el diálogo con Trump pero advierte: "Nos estamos preparando por si hay que pasar al estado de guerra"

Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció disposición al diálogo con Estados Unidos basado en el respeto y sin presiones. Díaz-Canel advirtió que el gobierno cubano se prepara para un posible estado de guerra ante tensiones con la administración de Donald Trump. Cuba enfrenta un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras el cierre del flujo petrolero venezolano y nuevas restricciones impuestas por EE.UU. La isla depende de la importación de dos tercios de sus necesidades energéticas, situación agravada por los recientes aranceles estadounidenses.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno está dispuesto a un diálogo con Estados Unidos sin presiones y en una posición de respeto". Pese a su voluntad, también ha advertido de que "nos estamos preparando por si hay que pasar al estado de guerra en cualquier momento".

El mandatario cubano ha anunciado que prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante el asedio petrolero impuesto por Donald Trump.

"Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas.

EEUU cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

