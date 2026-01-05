Los paramilitares de Diosdado Cabello vigilan puntos clave de Caracas: "Quieren tomar el control de todo"

La presencia de paramilitares contrasta con la poca visibilidad de fuerzas militares y policiales tradicionales en las calles de Caracas.

La población expresa nerviosismo y miedo ante el despliegue paramilitar, que incluye robos a locales y restricciones de movimiento en algunas barriadas.

Los colectivos armados controlan zonas populares como Petare y Catia, intimidando a residentes y comerciantes con una presencia más intensa que de costumbre.

Aunque las calles de Caracas, la capital venezolana, lucen desiertas tras la operación militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, hay una presencia constante y aterradora, los paramilitares. Se trata de un grupo de sujetos armados que a bordo de motos, caminando por las calles, restringiendo los accesos en alguna avenida, vigilando establecimientos comerciales o simplemente apuntando a todos los que pasan a su alrededor controlan puntos importantes de la ciudad.

Desde la mañana del sábado, cuando se conoció de la captura del líder del chavismo y de su esposa Cilia Flores, la orden de Diosdado Cabello, ministro de Justicia y número dos del chavismo, a las fuerzas policiales, militares y al pueblo fue mantenerse “desplegados”.

Respondiendo a esta instrucción, los miembros de grupos paramilitares optaron por tomar la custodia de barriadas populares como Petare y Catia, cada una ubicada en un extremo opuesto de la capital, pero ambas igual de importantes por la cantidad de habitantes que albergan y su intensa actividad comercial.

En Catia, una favela al oeste de Caracas cuyas calles suelen estar siempre atiborradas de ciudadanos que deciden hacer compras y optan por esta zona por sus bajos precios, este domingo convivieron compradores, vendedores y paramilitares, conocidos en Venezuela como colectivos.

Cada dos o tres calles era posible observar en una esquina, vigilante, a algún hombre vestido de negro, con un radio en la cintura y una pistola en la mano. Algunos incluso portaban escopetas, fusiles u otras armas de gran calibre que mostraban sin ningún decoro a quienes caminaban cerca.

“Aquí siempre hay colectivos, pero estos dos días ha sido mucho más el despliegue y la presión sobre la gente. Y aunque estamos acostumbrados a verlos por ahí, uno siempre se intimida y estos días, con tanta tensión y tan poquita gente normal en las calles, pues más”, dijo una residente de la zona que prefirió omitir su nombre por miedo a represalias.

Nerviosismo y miedo

Entre la gente que decidió salir a las calles a hacer compras la coincidencia es esa, el nerviosismo y el miedo. Por eso es posible ver que los pocos que salieron a las calles este fin de semana lo hicieron para hacer largas filas en los establecimientos comerciales.

Ya fuera de Catia, en la principal autopista de Caracas, que lleva por nombre Gran Cacique Guaicaipuro, los pocos coches y motocicletas que circulan se topan con hordas conformadas por decenas de paramilitares que recorren la ciudad, siempre con las pistolas en la mano.

Así transcurre el camino hasta Petare, catalogada como una de las favelas más grandes de Latinoamérica y ubicada en el extremo este de la ciudad. En el centro mismo de esta zona, la gigante estatua de Cristo que decora el lugar mira apacible como hombres y mujeres con armas en la cintura y en sus manos vigilan a los petareños.

Un paramilitar, armado y con radio, en las calles de Caracas. Reuters

Fue justo en esta barriada donde el 29 de julio de 2024, el día después de las elecciones presidenciales que la oposición tilda de fraudulentas y cuya victoria oficial fue atribuida a Nicolás Maduro, iniciaron las protestas antichavistas que derivaron en miles de detenidos.

“Ellos [los paramilitares] están todos por ahí desde este sábado, hacen recorridos, preguntan en los locales las horas de cierre, también le hacen preguntas a gente que ven sospechosa y así. Ahí se mantienen”, contó un motorista que trabaja como taxi en el sitio.

En Petare incluso es posible ver cómo los miembros de las fuerzas paramilitares y los policías conviven y vigilan juntos la ciudad, pues algunos sujetos vestidos de negro se pasean dentro del comando policial ubicado en el sitio, o descansan y conversan dentro de alguna patrulla con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana o del la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim-policía militarizada).

Robos en locales

Más adentro, en las callejuelas donde se amontonan las viviendas de quienes residen en Petare, la presencia de los llamados colectivos también marcó las horas siguientes a la captura de Maduro.

Los vecinos reportan que durante la madrugada del domingo, miembros de estos grupos reventaron puertas de algunos negocios para ingresar a robar la mercancía y también entraron a algunas viviendas para aterrorizar a la población.

“Los colectivos aquí en Petare están haciendo de las suyas. Le dicen a la gente, a los vecinos, que luego de cierta hora no pueden salir de sus casas porque ellos tienen el control. Ellos quieren tomar el control de todo y eso es lo peor que puede pasar”, detalló una residente de José Félix Ribas, una de las zonas residenciales más grandes dentro de Petare.

La presencia de paramilitares en Caracas, cada vez más obvia, contrasta con la ausencia de militares. Contrario a lo que la ciudadanía pensaba que pasaría tras un bombardeo estadounidense, las calles no fueron militarizadas, son pocos los puntos de control policial en las principales avenidas; en cambio, los paramilitares siguen ganando terreno, sembrando miedo y demostrando su control.