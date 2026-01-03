Así fue el ataque estadounidense a Venezuela: lo que sabemos y lo que desconocemos

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos realizó un bombardeo a Venezuela durante la madrugada, atacando enclaves estratégicos del régimen de Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses destruyeron casi 40 embarcaciones, matando a unos 110 ocupantes, y decomisaron petroleros sancionados que transportaban crudo venezolano. Donald Trump informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera del país en el marco de la operación 'Lanza del Sur'. El presidente Trump ofrecerá más detalles sobre el operativo en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.

Estados Unidos ha agitado el tablero político internacional con el bombardeo a Venezuela de esta madrugada. El Gobierno de Donald Trump ha atacado numerosos enclaves estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, lo que el país caribeño ha catalogado como "una gravísima agresión militar."

EL ESPAÑOL ha podido saber que el Ejecutivo de la Casa Blanca ha atacado La Carlota, la principal base de la Fuerza Aérea Venezolana; Fuerte Tiuna, el megacomplejo militar donde está, entre otros, el Ministerio de Defensa venezolano y la residencia de altos mandos militares; La Guaira, estado vecino donde se halla el principal puerto y aeropuerto venezolano, y el aeródromo en Higuerote.

En torno a la 1 de la madrugada, y en el marco de esta operación, bautizada Lanza del Sur, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas, según recoge Efe.

Además, el Ejecutivo de Trump afirma haber capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación calificada por EEUU de "brillante". “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

El mandatario se remitió a una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) a las once de la mañana de este sábado (16.00 GMT) para ampliar la información sobre el operativo encabezado por las fuerzas estadounidenses.