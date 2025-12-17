Kast va a por los inmigrantes irregulares: propone un corredor "de devolución" tras ganar las elecciones en Chile

Las claves nuevo Generado con IA José Antonio Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para la devolución de migrantes irregulares a sus países de origen, especialmente Venezuela. Kast advirtió que los 336.000 migrantes irregulares en Chile deben abandonar el país antes de marzo de 2026 o serán expulsados y no podrán regresar. El mandatario chileno ha discutido la iniciativa con líderes de países como Argentina, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador. El presidente colombiano Gustavo Petro ha criticado duramente a Kast, calificándolo de "nazi" y acusando a la extrema derecha latinoamericana de fascismo y de recurrir al miedo y la violencia.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este martes que ha propuesto a varios países latinoamericanos la apertura de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus respectivos países de origen, en particular hacia Venezuela.

Ya durante la campaña electoral, Kast advirtió a los 336.000 migrantes irregulares que viven en Chile que debían abandonar el país antes de marzo de 2026 y que, si ganaba, como ocurrió el pasado domingo, serán perseguidos, expulsados y no podrán volver a pisar el país.

"Necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica", ha señalado en rueda de prensa.

Kast, que se ha reunido durante la jornada con el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires ha confirmado que ha dialogado al sobre esta cuestión con los mandatarios de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú o Ecuador.

El dirigente de extrema derecha ha explicado, con respecto a la situación migratoria, que cuando un país "recibe una inmigración (irregular) que sobrepasa el 11 o el 12% de población migrante" esto "le hace mucho daño a los habitantes del país", así como al propio migrante.

En este sentido, ha achacado el aumento de la migración irregular, especialmente procedente de Venezuela, a que Chile estaba

"económicamente más estable, tenía un sistema de salud razonable y un sistema educacional bastante bueno", así como "capacidad de viviendas y seguridad".

"Nosotros no tenemos ningún problema en recibir a las personas que se van a trabajar con un contrato estable, que se identifican en la frontera, pero esta inmigración hoy día nos tiene con más de 300.000 personas de los más de dos millones de migrantes en situación irregular", ha explicado.

Petro le llama "nazi"

Mientras Kast se encuentra en Buenos Aires en busca de medidas aplicadas por Milei que replicar en Chile, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tacharle de "nazi" pese a la nota de protesta que el Gobierno chileno le envió sus "inaceptables" declaraciones tras la victoria electoral del domingo.



"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en la red social X.

Petro, aliado del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, y ubicado en las antípodas ideológicas de Kast, añadió: "Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan".