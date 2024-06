Bukele ataca a España en su entrevista con Tucker Carlson: "Es un ejemplo del fracaso de Occidente"

El pasado mes de febrero, Nayib Bukele fue reelegido con el 85% de los votos para un segundo mandato como presidente de El Salvador, un país otrora esclavo de la violencia pandillera y que ahora no se entiende sin prestar atención a su líder. La semana pasada, la ceremonia de investidura atrajo a este minúsculo país centroamericano a representantes de un centenar de países, entre ellos el rey de España, Felipe VI.

Dos días después de la jura, todos los invitados se habían marchado a sus respectivos países. Excepto uno. Para bautizar su nueva legislatura como un líder populista de derechas que se precia, Bukele recibió en sus aposentos a Tucker Carlson, un presentador ultraconservador estadounidense expulsado de Fox News el año pasado por sus ideas extremas. "He venido porque aquí está ocurriendo algo extraordinario", dice Carlson, que a principios de año entrevistó a Vladímir Putin, en la entrevista publicada este miércoles. "Su país estaba en la peor situación imaginable. Sin embargo, ahora es el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Cuál es la fórmula?", pregunta.

Entre pájaros trinando y palmeras, el salvadoreño confiesa: "Nos hicieron falta dos planes. Uno oficial y otro real. El oficial consistía en una serie de fases que ayudaron a pacificar el país en dos semanas gracias a que reforzamos las fuerzas policiales y doblamos el ejército. El plan real fue el de Dios, un auténtico milagro. Al principio de nuestro operativo, las 'maras' contraatacaron de forma salvaje. Mataron a 87 personas en 3 días. Una madrugada sangrienta, mi equipo y yo nos reunimos de urgencia a las 4:00. Estábamos desesperados y pensábamos que derrotar a las bandas sería una misión imposible. Así que rezamos para buscar la sabiduría de Dios, para ganar la guerra y para que las víctimas civiles fueran las menos posibles. Y aquí estamos hoy", cuenta el presidente de El Salvador. Carlson, figura ultraconservadora de la política estadounidense y miembro de la congregación Asambleas de Dios, ríe.

El presidente Nayib Bukele salvó El Salvador. Puede que tenga el plan para salvar al mundo. pic.twitter.com/Z23qFAujd5 — Tucker Carlson en Español (@TuckerEspanol) June 6, 2024

En esa cruzada religiosa de la que se considera líder, a Bukele le gusta ver las 'maras' como el diablo. "La MS13 [Mara Salvatrucha] es una pandilla satánica. Lo puedes comprobar tú mismo, está confirmado", cuenta al presentador. Y, a los que no se apuntan a su guerra santa, el presidente de El Salvador los desacredita: "No son necesariamente malvados, ellos piensan que están haciendo lo correcto".

Bukele ofrece un ejemplo que a la lectora o lector le resultará cercano: la detención de un pandillero salvadoreño en España a finales de marzo en el marco de una operación conjunta entre San Salvador, Madrid e Interpol. Cuando conoció la noticia, el presidente la compartió con el comentario: "Muchísimas gracias, amigos. Aquí nos encargaremos de él". El mes pasado, se hizo público que ese tuit sirvió como prueba para que la Audiencia Nacional resolviera que el pandillero no tendría un juicio justo en el país centroamericano y el pandillero debería permanecer en una cárcel española.

Muchísimas gracias, amigos 🇸🇻🤝🏼🇪🇸



Aquí nos encargaremos de él 🙂 https://t.co/rAwHYYV71v — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 27, 2024

"¿Por qué querría el gobierno español un pandillero más? No se trata necesariamente de que sean malvados, son sólo las leyes del país", apostilla. "Quizá no tienen suficientes pandilleros en España", apunta Carlson, y prosigue: "Lo triste de esto es que es una señal de que su mecanismo de defensa ya no funciona, y de que su sociedad se está muriendo. Y España es una maravillosa...". Bukele deja al comentarista con la palabra en la boca y va al grano de su argumento: este es un ejemplo, dice, de que "la civilización occidental ha llegado a un punto en el que está fracasando".

"La democracia funciona, nadie puede decir que no haya funcionado en EEUU —dijo Bukele—. El problema es que, si no se le da mantenimiento, caerá. El mismo sistema se erosionará". Para ello, el salvadoreño retomó el ejemplo de España: "Su economía es muy buena, es robusta y pertenecen al G7 [esto es falso]. Pero, ¿qué hacen? Venden jamón ibérico y turrón", expone a Carlson. El estadounidense asiente, si bien su interlocutor ha pronunciado nugget en lugar de nougat para referirse al turrón. "Estos productos son muy buenos, pero en realidad no los necesitas. Por eso, si un día sancionas a España, rompes su economía. Pero si sancionas a Estados Unidos o a Rusia, no puedes hacer nada: esos países se construyeron como superpotencias", apostilla.

[Bukele jura su segundo mandato y se erige como el "doctor" de las dolencias de El Salvador]

El presidente procede a enumerar una lista interminable de recursos que tiene EEUU y que España supuestamente carece: trigo, energía, gas natural, petróleo, capacidad industrial, mano de obra, universidades, infraestructura, ciudades, turismo, barcos, puertos, agricultura, tierra fértil y el río Misisipi. "EEUU lo tiene todo para seguir adelante durante mil años, no es que esté condenado al fracaso como país", valora, contraponiendo el ejemplo estadounidense al de países como este. "Pero, aparentemente, la mayoría de los líderes son malvados o títeres del mal", cuenta a Carlson, insistiendo en sus referencias a Satanás y a sus conspiraciones religiosas.

Esta reflexión pone fácil la pregunta con la que el presentador cierra la entrevista. Aunque Bukele se ha mostrado como un admirador de EEUU a lo largo de la conversación, y casi ha hablado más del país norteamericano que del propio, el propagandista ultraconservador le propone ir un paso más allá. Carlson pregunta, en clara referencia a Donald Trump: "¿Qué consejo debería dar a otro exdirigente elegido democráticamente que aspira a un cargo y se enfrenta a penas de cárcel?".

La pregunta hace reír a Bukele, que, con claras señas de haber captado el mensaje, aprovecha para lanzar un mensaje a Trump, candidato a las presidenciales de noviembre y perseguido por la Justicia: "Si hubiera una forma de detener la candidatura, entonces probablemente tendría problemas. Pero si no hay forma de impedir que compita en las elecciones, todas las cosas que le hagan sólo le darán más votos". "Eso es lo que parece que está ocurriendo", contesta Carlson. El salvadoreño sentencia con una idea que está quedando clara tanto a demócratas como a republicanos: "O detienen al candidato, o lo dejan tranquilo. Pero con golpecitos de la Justicia, le están haciendo la mejor campaña de la historia".