Milei concede a la Guardia Costera armas de largo alcance para erradicar el contrabando en la frontera

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA), equivalente del país sudamericano a una Guardia Costera, podrán usar armas de fuego de largo alcance, según confirmó este miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La titular del Ministerio detalló este jueves en una rueda de prensa la medida que aparecerá publicada el viernes en el Boletín Oficial de la República.

Este tipo de armas de fuego podrán utilizarse para la protección del "personal" y de las "fronteras". "Siempre que hablamos de uso de armas lo hablamos en el marco del uso correcto de las armas que la nación le da a las Fuerzas de Seguridad", dijo la ministra, que expuso que la mayoría de los delitos que acontecen en las aguas interiores y marítimas del país están vinculados al crimen organizado o al contrabando.

Actualmente, los agentes de la Prefectura sólo pueden utilizar armas de fuego de corto alcance tras una reforma de los protocolos del cuerpo federal en materia de uso de estos dispositivos que fue llevada a cabo por el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), informa Efe.

LA PREFECTURA VOLVERÁ A USAR LAS ARMAS DE LARGO ALCANCE



Dimos un paso fundamental para la seguridad de los argentinos: a través de una resolución, establecimos el uso de armas de fuego en la Prefectura Naval, que había sido restringido en 2019 por Sabina Frederic, dejando a esta… pic.twitter.com/ai0b5ZCBD9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 8, 2024

"Las armas que hoy tienen permitidas (los agentes de la PNA) no tienen el alcance necesario cuando los botes o los barcos con cargas ilegales cruzan y se van hacia la frontera de frente", dijo la ministra en una conferencia de prensa junto a autoridades del cuerpo federal. La ministra no aclaró si el uso de las armas debe ir precedido o no de aviso previo y se limitó a comentar: "La fuerza de seguridad, toda vez que tenga que utilizar su arma para defender a la ciudadanía, hará lo tiene que hacer".

Preguntada por si los cambios en la política de uso de armas de la PNA también afectarán al resto de los cuerpos nacionales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional), Bullrich indicó que, a lo largo de este mes, se irán detallando las novedades. "Vamos paso a paso, hoy hablamos de la Prefectura Naval", especificó.

La ministra, que ya había sido la titular de la cartera durante el mandato del conservador Mauricio Macri (2015-2019), consideró que esta medida colocará a los prefectos navales "en mejores o iguales condiciones que las que están los criminales". "Todos los días estamos viendo noticias y hechos violentos (...) Estamos trabajando para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir", recalcó.

