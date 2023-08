Al menos diez muertos en una operación policial contra las bandas en una favela de Río de Janeiro

Porque eles tem ódio do cidadão armado? Pra não reagir a isso.



É na Ucrânia?

No Afeganistão?

É Não!!! ... Isso é na Penha, no Rio de Janeiro...

É a "Turminha do Flávio Dino" colocando terror no Brasil... ou vocês acham que aquela reuniãozinha na favela foi para levar sexta bá pic.twitter.com/LdnDIAeJTy