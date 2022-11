Biden y Xi se comprometen a no entrar en conflicto: "No hay peligro de una nueva guerra fría"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se han reunido este lunes en Bali, Indonesia, en el que es el primer cara a cara desde que ambos subieron al poder. La reunión, que se ha celebrado al margen de la cumbre del G20 y que ha durado más de tres horas, estaba orientada a anteponer los "lazos" a las "profundas diferencias" y "trabajar juntos".

Aunque no se esperaban declaraciones conjuntas -mucho menos, el cierre de un acuerdo-, Biden ha comparecido, visiblemente resfriado, para reafirmar que se ha tratado de una "conversación abierta y sincera sobre nuestras intenciones y prioridades". Asimismo, el líder estadounidense ha reiterado que la intención de ambos países "es competir, pero no entrar en conflicto" y que "no hay peligro de una nueva guerra fría".

Las relaciones bilaterales entre ambos se encuentran en su peor momento en décadas por Taiwán, la isla que China reclama como suya y que EEUU se ha comprometido a proteger. En este sentido, Biden no ha querido dejar lugar a malentendidos y ha retierado a su homólogo chino la oposición a cualquier "cambio unilateral" en el statu quo de Taiwán y a cualquier "reacción coercitiva y cada vez más agresivas" de China hacia el territorio.

En los últimos 18 meses, ambos líderes han hablado por teléfono y por videoconferencia en al menos cinco ocasiones. Una temporada marcada por un aumento de las tensiones por Taiwán, la isla autogobernada que China reclama como suya y a la que EEUU ha prometido protección.

La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, provocó una crisis diplomática y militar entre ambas potencias. China no sólo puso fin a diferentes acuerdos de cooperación, sino que aumentó su presencia militar alrededor de la isla, provocando que la Casa Blanca anunciase su intervención si el gigante asiático atacaba o invadía el territorio.

