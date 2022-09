Una foto viral de unos pies de mujer pone en jaque al embajador de Chile en España y amigo de Boric

Una nueva polémica ha afectado al embajador de Chile en España, Javier Velasco, por una fotografía compartida por su pareja Manuela Pérez en redes sociales, donde se le puede ver acariciando sus pies descalzos en el asiento trasero de un automóvil.

La imagen no ha gustado nada en su Gobierno y menos al presidente de la República, su amigo Gabriel Boric, quien se comunicó con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, para que reprendiera públicamente al representante diplomático y le llamara al orden.

"La canciller ya se comunicó con el embajador haciéndole un llamado al orden y a la prudencia sobre todo en el uso de las redes sociales, por solicitud del presidente de la República", informó la ministra portavoz, Camila Vallejo, durante una comparecencia en el palacio de La Moneda.

Javier Velasco y los pies desnudos de una mujer en su coche.

"Este llamado al orden ya se realizó y entiendo lo que el presidente ha señalado. Tenemos que

Protagonizó otra polémica

Hace apenas una semana el embajador Javier Velasco, militante del partido de extrema izquierda Convergencia Social, ya había desatado otra polémica en su país por su intervención realizada en el Desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.

Allí el embajador chileno criticó a los exmandatarios que gobernaron Chile durante los últimos 30 años, lo que, según él, explicaría la ola de violencia que tuvo lugar en el país andino el 18 de octubre de 2019. "Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad", afirmó el embajador.

Dicha declaración fue duramente criticada por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) quien calificó de "lamentable" la intervención del representante diplomático chileno en España al que acusó de falta de "fundamento".

Lagos aseguró que Velasco "no conoce los números socioeconómicos de esa etapa" y no sabe distinguir entre "los primeros 20 años y los segundos 10". Para Lagos "en los primeros 20, el ingreso per cápita de Chile subió de los cerca de 10.000 dólares a 22.000". "No conozco país latinoamericano con ese aumento de ingreso per cápita", agregó.

"Desafío al señor embajador de Chile en España a que me desmienta, el índice Gini con más rápida caída tuvo lugar en los seis años que yo fui presidente de Chile y que, por favor, se informe mejor", explicó.

Amigo de Pablo Iglesias

Durante el día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en Chile aprobó por 10 votos a favor y sólo dos en contra (las diputadas Ericka Ñanco y Carmen Hertz cuyo hijo es Agregado Cultural en España) enviar una nota de molestia a la Cancellería por la conducta del embajador. A ello se le sumaron diversas peticiones de renuncia tanto de sectores de la oposición de derecha como del oficialismo de la izquierda chilena.

Quien no lo ha visto así ha sido el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, amigo también del embajador Velasco y su presentador en el Desayuno del Forum de la Nueva Economía del pasado 20 de septiembre, quien ha entrado en la polémica desatada en Chile evocando a Pinochet y a su esposa, acusando a la "derecha mediática" de crear la controversia para atacar al embajador.

"Aquí tienen al repugnante dictador Pinochet hacer una carantoña a su repugnante esposa, pero la derecha mediática chilena y sus perros en las redes despellejan al embajador en España y su pareja por tener un gesto tierno. Los hipócritas dan asco en España, en Chile y ovunque (sic)", ha comentado Iglesias ocultando que quien ha reprendido al embajador Velasco ha sido su presidente Gabriel Boric.

