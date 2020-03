El chavismo acusa a Guaidó de simular un atentado en su contra: "Sus pistoleros le dispararon"

El Gobierno de Nicolás Maduro redobla sus esfuerzos para neutralizar el capital político de Juan Guaidó. Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el presidente encargado simuló el atentado frustrado que sufrió el pasado 29 de febrero en Barquisimeto, al oeste de Venezuela.

"La verdad es que este ser está desesperado y si alguien disparó en la manifestación fueron los pistoleros de ese señor", ha declarado Rodríguez en declaraciones difundidas por la televisión venezolana.

El ministro chavista asegura que el Ejecutivo de Maduro tiene en marcha una investigación para aclarar lo sucedido y asegura tener "pruebas y pistas" que probarían que el atentado contra el presidente encargado y su equipo organizaron un montaje para culpar a Maduro.

En este sentido, Rodríguez ha acusado directamente al equipo de Guaidó de contratar a un pistolero con antecedentes, Climaco Medina- alias 'El Caracas-, para que lo apuntara con un revólver con el propósito de montar un "falso positivo" y culpar a las fuerzas de seguridad del Estado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello: "Más fingido imposible, búsquense algo que más o menos convenza". El dirigente chavista mostró además un vídeo del presunto pistolero a sueldo de Guaidó confesando el "montaje". "El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente, sacó un revolver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla y apuntar a Guaidó", explica Climaco Medina, actualmente bajo custodia policial.

Jua Guaidó, que denunció públicamente que intentaron asesinarlo mientras lideraba una manifestación antigubernamental, ha culpado directamente a Maduro de estar detrás de un "complot" para acabar con su vida: "La cobarde dictadura intentó asesinarme. Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo".