La Comisión de Derechos Humanos exige a Venezuela proteger a Guaidó

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado este sábado las medidas cautelares de seguridad al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y pidió al Estado que proteja su vida y la de su familia.

"La Comisión solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y garantice la seguridad del señor Juan Guaidó y de su núcleo familiar", indicó la CIDH en un documento al que ha tenido acceso este diario.

[Consulte el texto sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]

"La protección deberá establecerse de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros", ha advertido la Comisión a Venezuela.

Su adopción debe "adoptarse con el beneficiario y sus representantes". Además, aconseja al Gobierno de Chaves "informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".

"Reconocimiento internacional"

Ignacio Alvárez, el representante legal de Guaidó, presentó este miércoles junto a dos colegas la solicitud para la adopción de estas medidas cautelares.

Según Alvárez, que presentó la petición ante la Comisión a título personal, "la vida del presidente encargado corre serio riesgo".

La aprobación de las medidas cautelares supone, según el experto en Derechos Humanos, "un reconocimiento internacional de Guaidó como presidente encargado de Venezuela". Para él, Maduro "se abstendría así de atentar contra su libertad e integridad".

Venezuela vive una "situación crítica"

Para él, que tiene la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, Venezuela se encuentra ahora "en una situación muy crítica". Señala que Maduro "se quiere atornillar a toda costa en el poder violando derechos humanos, reprimiendo, encarcelando, atemorizando".

Al otro lado se encuentra Guaidó, que ha "asumido las facultades constitucionales como encargado de la presidencia y llama a la paz con el objetivo de convocar pronto elecciones y asumir mientras esa responsabilidad de forma interina".

Según la opinión del abogado, "el gobierno de facto", como considera el Ejecutivo de Maduro, vive un momento crucial: "deberá decidir si abandona el poder pacíficamente o decide optar por un baño de sangre, aunque vaya a salir de todas formas".

¿Hay riesgo de una guerra civil? "Maduro ha armado a colectivos civiles, los ha instruido para disparar a matar y hacer lo que haya que hacer con tal de no entregar el poder. Por otro lado, las fuerzas del Estado también tienen esas instrucciones. Guaidó ha exhortado a los militares para que no disparen a los venezolanos. El riesgo es muy alto. No lo llamaría guerra civil; si ocurre algo será una matanza indiscriminada por parte de Maduro. Eso no se puede descartar, lamentablemente".