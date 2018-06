Argentina vota la despenalización del aborto hasta la semana 14

Argentina debate este jueves un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta el cumplimiento de la semana 14 de gestación. En el hemiciclo hay mucha incertidumbre sobre el resultado de la votación porque las autoridades de los partidos dieron libertad de conciencia a sus diputados, y prácticamente la mitad de los diputados se ha posicionado a favor, y la mita en contra. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido rechazada seis veces en once años.

Los grupos a favor y en contra se han manifiestan en la plaza del Congreso separados solo por una valla. Este asunto, que históricamente ha generado una fuerte división en el país llega al pleno tras un inédito debate en audiencias públicas en las que durante dos meses expusieron sus posturas más de 700 hombres y mujeres de la sociedad civil.

El aborto es ilegal en Argentina, excepto si la vida de la madre corre peligro o el embarazo es fruto de una violación. La legislación vigente, que se remonta a 1921, contempla penas de cárcel de entre uno y cuatro años para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo. Esta nueva ley busca acabar con esto.

Manifestantes en la plaza del Congreso argentino Argentina

Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea "seguro, legal y gratuito" es que se estima los 50.000 abortos clandestinos que se producen al año son la causa principal de muerte materna en 17 de las 25 provincias. "La interrupción voluntaria del embarazo no se trata de una cuestión moral o ética, es un problema de salud pública, porque muere gente y (los abortos clandestinos) generan gravísimos daños en mujeres jóvenes y sanas", dijo en la sesión la diputada Samanta María Celeste Acerenza, de Propuesta Republicana (PRO).

A la par, las organizaciones denominadas "provida" consideran que el aborto es "un fracaso social" y piden a los legisladores que respeten la vida y refuercen las políticas públicas en pro de la educación sexual. Natalia Villa, también del PRO afirmó que "el aborto no es un derecho humano. El derecho humano es el derecho a la vida, no a eliminarla y destruirla. No hay política más progresista que la de ser generoso con la vida y defenderla".